Дискусія про те, як часто насправді потрібно мити голову, триває вже десятиліттями. Деякі люди стверджують, що цього не можна робити, ніж 2 – 3 рази на тиждень, інші ж не можуть уявити і для без миття голови. Що ж, стиліст Джей Бірмінгем допоможе розв'язати цю проблему та дасть відповідь щодо ідеальної частоти миття голови.

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Чи шкідливо мити голову щодня

Щоб не затягувати, відразу коротка відповідь – ні, мити голову щодня не шкідливо. Та це також зовсім не означає, що вам потрібно наносити шампунь на волосся кожні 24 години.

Як і догляд за шкірою, ідеальна процедура миття голови відрізняється від людини до людини.

Деякі типи волосся потребують миття частіше, ніж інші, волосся в усіх різні. Навіть невеликі рішення щодо способу життя, такі як сон, можуть вплинути на ваше волосся та на те, як часто його потрібно мити,

– поділився стиліст.

Тож якщо щоденне миття підходить вам, а волосся виглядає здоровим та блискучим, ви можете продовжувати робити це без жодних страхів. Та частота миття голови залежить від вашого способу життя, і усе це може змінюватися навіть щотижня.

Які типи волосся потрібно мити найчастіше?

Якщо ви маєте тонке волосся, яке до того ж пряме, це може означати, що вам потрібно мити його частіше. Через те, що пряме волосся не має природної текстури чи хвиль, олія дуже швидко розповсюджується по довжині, і воно вже скоро виглядатиме брудним.

Окрім того, частіше мити голову потрібно тим людям, у яких діагностовані проблеми із шкірою голови.



Деякі типи волосся потрібно мити частіше за інші / Фото Pexels

І попри те, що щоденне миття голови підходить для деяких людей, багато перукарів та стилістів сходяться на тому, що найкраще мити голову кожні два – три дні, а не щодня.

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Якщо ви перестараєтеся з миттям голови, ваша шкіра може стати надто сухою, а зрештою це призведе до посічених кінчиків та ламкості волосся.

Які ознаки того, що ви миєте волосся надто часто: