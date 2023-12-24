Дискусія про те, як часто насправді потрібно мити голову, триває вже десятиліттями. Деякі люди стверджують, що цього не можна робити, ніж 2 – 3 рази на тиждень, інші ж не можуть уявити і для без миття голови. Що ж, стиліст Джей Бірмінгем допоможе розв'язати цю проблему та дасть відповідь щодо ідеальної частоти миття голови.
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Чи шкідливо мити голову щодня
Щоб не затягувати, відразу коротка відповідь – ні, мити голову щодня не шкідливо. Та це також зовсім не означає, що вам потрібно наносити шампунь на волосся кожні 24 години.
Як і догляд за шкірою, ідеальна процедура миття голови відрізняється від людини до людини.
Деякі типи волосся потребують миття частіше, ніж інші, волосся в усіх різні. Навіть невеликі рішення щодо способу життя, такі як сон, можуть вплинути на ваше волосся та на те, як часто його потрібно мити,
– поділився стиліст.
Тож якщо щоденне миття підходить вам, а волосся виглядає здоровим та блискучим, ви можете продовжувати робити це без жодних страхів. Та частота миття голови залежить від вашого способу життя, і усе це може змінюватися навіть щотижня.
Які типи волосся потрібно мити найчастіше?
Якщо ви маєте тонке волосся, яке до того ж пряме, це може означати, що вам потрібно мити його частіше. Через те, що пряме волосся не має природної текстури чи хвиль, олія дуже швидко розповсюджується по довжині, і воно вже скоро виглядатиме брудним.
Окрім того, частіше мити голову потрібно тим людям, у яких діагностовані проблеми із шкірою голови.
Деякі типи волосся потрібно мити частіше за інші / Фото Pexels
І попри те, що щоденне миття голови підходить для деяких людей, багато перукарів та стилістів сходяться на тому, що найкраще мити голову кожні два – три дні, а не щодня.
Якщо ви перестараєтеся з миттям голови, ваша шкіра може стати надто сухою, а зрештою це призведе до посічених кінчиків та ламкості волосся.
Які ознаки того, що ви миєте волосся надто часто:
- Шкіра голови жирна, але волосся сухе – особливо до середини та кінчиків.
- Волосся стає жирним через кілька годин після миття.
- Роздратована шкіра голови – вона може як бути жирною, так і лущитися.
- Ламке волосся та посічені кінчики.
- Тьмяне волосся.