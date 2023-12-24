Дискуссия о том, как часто действительно нужно мыть голову, продолжается уже десятилетиями. Некоторые люди утверждают, что этого нельзя делать, чем 2 – 3 раза в неделю, другие же не могут представить и для без мытья головы. Что ж, стилист Джей Бирмингем поможет решить эту проблему и ответит на идеальную частоту мытья головы.

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Вредно ли мыть голову каждый день

Чтобы не затягивать, сразу краткий ответ – нет, мыть голову каждый день не вредно. Но это также не означает, что вам нужно наносить шампунь на волосы каждые 24 часа.

Как и уход за кожей, идеальная процедура мытья головы отличается от человека к человеку.

Некоторые типы волос нуждаются в мытье чаще, чем другие, волосы у всех разные. Даже небольшие решения относительно образа жизни, такие как сон, могут повлиять на ваши волосы и на то, как часто их нужно мыть,

– поделился стилист.

Так что если ежедневная мойка подходит вам, а волосы выглядят здоровыми и блестящими, вы можете продолжать делать это без всяких страхов. Но частота мытья головы зависит от вашего образа жизни, и все это может изменяться даже каждую неделю.

Какие типы волос нужно мыть чаще всего?

Если у вас тонкие волосы, которые к тому же прямые, это может означать, что вам нужно мыть их чаще. Из-за того, что прямые волосы не имеют естественной текстуры или волн, масло очень быстро распространяется по длине, и они уже скоро будут грязными.

Кроме того, чаще мыть голову нужно тем людям, у которых диагностированы проблемы с кожей головы.



Некоторые типы волос нужно мыть чаще других / Фото Pexels

И несмотря на то, что ежедневная мойка головы подходит для некоторых людей, многие парикмахеры и стилисты сходятся на том, что лучше мыть голову каждые два – три дня, а не каждый день.

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Если вы перестараетесь с мытьем головы, ваша кожа может стать слишком сухой, а в конечном итоге это приведет к секущимся кончикам и ломкости волос.

Какие признаки того, что вы моете волосы слишком часто: