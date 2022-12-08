Відсутність сексу – не надто позитивний дзвінок для організму. Якщо перерва доволі довга, то це може мати наслідки для здоров'я, тіла та життя. Розповідаємо, які саме.

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На що впливає відсутність сексу

Сексуальна дисфункція

Коли ви припиняєте кохатись і певний час утримуєтесь від цього, то сексуальна активність може знизитись і лібідо буде низьким. "Нормального" лібідо не існує, але якщо ви виявите, що відсутність сексу впливає на стосунки чи непокоїть, то варто звернутись за професіональною допомогою. Якщо ж у вас буде більше сексу, то ви більше його хотітимете. Лібідо підвищується при регулярному сексі.

Стрес

Тривала пауза в інтимному житті може призвести до депресії, занепокоєння та навіть стресу. Річ у тім, що мозок втрачає ендорфіни, які виділяються під час сексу. Проте додати гормону радості можна іншими способами, наприклад їжею.



Не забувайте про секс / Фото Pexels

Пам'ять

Це дуже несподівано, але науковці з Університету Макгілла дослідили, що люди, які часто займаються сексом, краще запам'ятовують спогади. Експеримент показав, що молоді жінки з частим інтимом легше запам'ятовували абстрактні слова, аніж особи з меншим сексуальним потягом.

Рак простати та вагінальна атрофія

Чоловіки, які ведуть регулярне статеве життя, мають менші шанси захворіти на рак передміхурової залози. Це може бути пов'язане з еякуляцією сперми, затримка якої є шкідливою.

Натомість у жінок це може призвести до вагінальної атрофії. Секс сприяє приливу крові до статевих органів, що допомагає зберігати тканини пухкими. Можливе і зменшення діаметра піхви. Проте партнер не обов'язковий – допомогти може і мастурбація.

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Імунітет

Секс – це не лише про емоційне та фізичне задоволення, а й про зміцнення імунітету, елементами якого є лімфоцити. Вчені з Університету Дуйсбург-Ессен у Німеччині дослідили, що через 45 хвилин після оргазму в організмі людей лімфоцитів було більше, ніж за 5 хвилин до цього. У разі відсутності сексу ви це втрачаєте.