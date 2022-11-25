Найчастіше людей хвилює можлива негативна думка партнера про них, пов'язана із зовнішністю, самим процесом чи іншими причинами. Як не боятись розчарувати іншого та отримувати задоволення, розповідаємо далі.

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Чому виникає тривога під час сексу

Найчастіше тривога під час сексу пов'язана із зовнішністю. І тут коректніше говорити про проблеми із впевненістю у собі, а точніше її браком. Пам'ятаємо, що "правильного" чи "неправильно" тіла не існує, всі ми особливі та неповторні. Сімейний терапевт Лена Елхатіб каже, що навіть люди, які мають чудовий вигляд, можуть бути досить вразливими, коли вони оголені. Думки про те, як ви виглядаєте зі сторони, крадуть у вас можливість отримати задоволення від самого процесу.

Це справді відволікає нас від того, які почуття відчуває моє тіло , і на чому ми хочемо зосередитися,

– пояснює Рейчел Зар, ​​ліцензований шлюбний і сімейний терапевт.

Відтак, для досягнення кульмінації і вам, і вашому партнеру знадобиться куди більше часу та зусиль.

Як з цим боротись



Як почуватись впевнено / Фото Pexels

Любов до себе та впевненість у собі – це теж велика робота, яка потребує ваших зусиль. Вам доведеться встановити зв'язок з власним тілом, добре його вивчити та прийняти. Якщо окрім теорії вам потрібні практичні поради, то ми радо ділимось ними далі.