Чимало людей при появі перших симптомів такої популярної зимової застуди спішать в аптеку за помічниками. Чи виправдане за таких обставин вживання антибіотиків, розповідаємо далі.

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Чи можна вживати антибіотики при застуді

Результати дослідження Центру громадського здоров'я кажуть, що 64% українців вважають антибіотики вдалим методом лікування гострих вірусних інфекційних захворювань та застуди. Цікаво, що такі препарати опитані часто приймають без призначення лікаря.



Чому не варто пити антибіотики при застуді / Фото Pexels

Міф про антибіотики

Антибіотики безпечно вживати при ознаках вірусного чи застудного захворювання, аби пришвидшити одужання.

Слизові оболонки першими беруть на себе удар та стають на захист імунної системи. Як активуються захисні механізми при потраплянні вірусів і чи можна з ним співпрацювати, розповідаємо тут.

Правда про антибіотики

Прийом антибіотиків не сприятиме боротьбі з вірусними шкідниками, а от ускладнити одужання в майбутньому зможе легко. Річ у тім, що чужорідні бактерії набувають стійкості до лікування, тож очікуване одужання доведеться відкласти та братись до ліквідації ускладнень.

Такі препарати діють виключно на бактерії, які спричиняють інфекційні захворювання, але вони зовсім не допомагають вашій імунній системі.

Якщо ж ви страждаєте через бактеріальну інфекцію, рекомендуємо звернутись до лікаря. Самостійно ви не зможете вдало обрати препарат, який допоможе організму.