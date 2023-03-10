Кава позитивно впливає на організм людини під час фізичної роботи. На цьому наполягає доктор філософії, експерт з фізичних наук і тренувань Шон Талботт.

До слова У яких продуктах чимало кальцію: відповідь точно здивує

Чому перед тренуваннями корисно пити каву

Окремі дослідження демонструють, що після вживанні кави ефективність тренувань збільшується на 16%. Інші експерименти доводять, що кофеїн ще й допомагає спалювати жир.

Високий вміст поліфенолів допомагає з антиоксидантним і протизапальним захистом, а також із балансом цукру в крові. Це надважливі фактори для виконання фізичних вправ,

– заявив Талботт.

Сам кофеїн починає працювати приблизно за 30 хвилин, його дія відчуватиметься у наступні 2 – 4 години. Відтак, сміливо пийте каву за пів години до тренувань. Якщо заняттям передбачені вправи на витривалість, тоді – за 60 хвилин до.



Пийте каву не пізніше 30 хвилин до тренувань / Фото Pexels

Побутує міф, що напій може призвести до зневоднення під час тренувань. Проте експерт переконаний, що цього не буде, якщо вживати належну кількість води.

Що стосується ранкової чашки кави замість сніданку, то це точно небезпечно для роботи серця.