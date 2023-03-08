Фахівці рекомендують дорослим споживати 1000 міліграмів кальцію на день, а жінкам 50+ років та чоловікам 70+ років – 1200 міліграмів на день. Розповідаємо, де ж шукати цей мінерал.

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Які продукти містять найбільше кальцію

Насіння

Деякі види містять чимало поживної речовини, найкраще її шукати у маку, кунжуті та насінні чіа. В 100 грамах обсмаженого кунжуту – аж 989 міліграмів кальцію, а в маку – аж 1438. Для порівняння відзначимо, що у молоці міститься усього 113 міліграмів, а в пармезані – 1109.

Зелені овочі

Найбільше користі – у білокачанній чи савойській капустах, а також у шпинаті. Всього 200 грамів цих продуктів забезпечать організм 25% денної норми кальцію. Не забувайте і про ревінь, який ще порадує вітаміном К, клітковиною та пробіотиками.

Проте є невелика проблема – через великий вміст оксалатів у цих продуктах кальцій може погано засвоюватись. Тут на допомогу прийде петрушка. У 100 грамах – 138 міліграмів кальцію і жодних оксалатів.



Капуста порадує кількістю кальцію / Фото Pexels

Горіхи й сухофрукти

Перші, окрім великої кількості мінералу, допомагають покращити тиск та зменшують ризик розвитку метаболічного синдрому. Найкраще обирати мигдаль. Якщо ви любите сухофрукти, то спробуйте плоди інжиру. Саме в них найбільше кальцію.

Квасоля та боби

У 170 грамах стручкової квасолі можна знайти чверть добової дози необхідного мінералу, а у 150 грамах соєвих бобів – 10%. Та й загалом це потужне джерело клітковини, заліза, цинку, калію, білка фолієвої кислоти.



Не забувайте про квасолю / Фото Pexels

Сардини

Якщо ви любитель цього продукту, то ось вам ще одна причина його їсти: 100 грамів сардин порадують третиною денної норми кальцію, а така ж порція консервованого лосося – чвертю норми. Також не варто забувати про якісний білок, омега-3 та селен, які є в них.