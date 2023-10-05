Після цілого дня, проведеного у тісних туфлях на високих підборах ви, певно, відчуваєте неабияке полегшення, коли нарешті роззуваєтеся. Але якщо ви носитимете таке взуття щодня, з часом ви можете зіштовхнутися з більшими побічними ефектами, ніж просто біль у стопах. Про те, як на стан стопи впливають підбори, розповів ортопед Марк Мендесзун.

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Мозолі

Втискання прямокутної передньої частини стопи в трикутне взуття не тільки спричинить дискомфорт, але й може мати довгострокові наслідки. Це фактично змінює форму стопи, викликаючи структурні проблеми з кістками,

– поділився лікар Мендесзун.

Зазвичай туфлі та підборах мають досить вузький носок, тож з часом це може призвести до стану, який називають "молоточок" – ваші пальці на ступнях скрутяться.

Окрім того, зважайте на те, що мозолі також можуть бути інфіковані – особливо у випадку, якщо ви намагаєтеся їх зрізати чи підпиляти. І у деяких випадках таке запалення може навіть призвести до інфекції у кістці.

Невриноми

Невриноми – це подразнені нервові закінчення у нижній частині стопи. З'явитися вони можуть через сильний тиск на підошву і появу набряків. Це запалення може спричинити стиснення нервів між суглобами ніг, і з часом їх може навіть защемити.

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Це зрештою призводить до сильного болю, і лікувати його доведеться за допомогою ліків, ін'єкцій чи навіть хірургічного втручання.



Підбори не варто носити дуже часто / Фото Pexels

Натягнуте ахіллове сухожилля

Ахіллове сухожилля завжди буде скорочуватися у взутті на високих підборах. Це може призвести до скутості, а щоденне використання може фактично скоротити його,

– розповів доктор Мендесзун.

Якщо цей ефект триватиме, згодом сухожилля може стиснутися до такої міри, що вам буде боляче носити туфлі і на пласкій підошві чи навіть ходити босоніж.

Порушення постави

Звісно, підбори заважають природному руху стопи, а це може спричинити зміну у розподілі тиску на нижню частину стоп. А це впливає і на гомілковостопні суглоби та навколишні м'язи щиколотки.

Тривале носіння підборів може зіпсувати вашу поставу чи призвести до появи проблем з м'якими тканинами та колінами. Виявляється, існує навіть зв'язок між носінням підборів та болем у щелепі.