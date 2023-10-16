Виявляється, взуття не тільки можна, але і потрібно прати. Та в залежності від того, яка саме у вас модель та з якого матеріалу вона пошита, ви можете зробити це вручну чи використати пральну машину. Про те, як це зробити правильно, розповіла експертка з домогосподарства Мері Марлоу Леверетт.

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Що робити перед пранням

Перш ніж закинути вашу пару взуття, переконайтеся, що ви прочитали інструкції з чищення, що містяться на етикетці. Якщо бірка давно загубилася, ви можете зайти на сайт виробника та відшукати потрібну модель та додаткову інформацію.

Це точно варто зробити, адже через неправильне чищення ви ризикуєте зіпсувати своє взуття.

Що вам знадобиться для прання взуття:

пральна машина;

серветка з мікрофібри;

щітка з м'якою щетиною;

пральний порошок;

кисневий відбілювач;

харчова сода;

засіб для дезінфекції білизни.

Як прати взуття у пральній машині

Якщо ви перевірили інструкцію та переконалися, що ваше взуття безпечно прати у машинці, ви можете досить легко його почистити. Преш за все, зніміть шнурки зі взуття, якщо вони та ньому є – це допоможе окремо відіпрати і їх, і якісно очистити язичок кросівок чи кедів.

Шнурки можна покласти в сітчастий мішок для білизни та помістити у пральну машину разом із взуттям. Не забудьте також попередньо витягнути усі знімні устілки – їх потрібно або замінити, або випрати вручну.

Для прання взуття ви можете використати свій звичний порошок, проте найкраще підійде мийний засіб на основі ферментів, що найкраще знищить бруд та плями у тканині. Якщо ж ваше взуття виглядає досить тьмяним, ви можете додати ложку відбілювача на основі кисню прямо у барабан пральної машини.

Якщо ж вас турбує грибок чи мікоз, варто також додати у воду дезінфікуючий засіб, щоб знищити усі хвороби та мікроби. Уважно прочитайте вказівки на продукті, щоб використати правильну кількість.

Прати взуття варто у теплій або холодній воді. Краще вибрати щадний цикл з меншою швидкістю віджиму – це допоможе уникнути пошкодження взуття.



Прати взуття у машинці потрібно у прохолодній воді / Фото Pexels​

Та перед тим, як класти вашу пару взуття до пральної машини, ви можете вручну видалити видимі плями або принаймні обробити їх. Для цього нанесіть на брудні місця трохи прального порошку та втирайте його щіткою. Дайте засобу 15 хвилин, щоб подіяти, і після цього можете класти взуття до машинки.

Після прання просушіть взуття на повітрі у місці, далекому від прямих сонячних променів та тепла. Нізащо не використовуйте сушарку для одягу, адже висока температура може розплавити клей, і тоді взуття розвалиться.

Як прати взуття вручну

Якщо ж ваше взуття не можна класти у пральну машину, не біда: ви можете його якісно очистити і без неї. Для цього приготуйте мийний розчин у раковині чи тазу – на два літри води додайте одну чайну ложку прального порошку.

Далі зніміть шнурки зі взуття та помістіть їх у приготований розчин. Почистьте черевики старою зубною щіткою, щоб прибрати будь-який ґрунт чи залишки бруду на підошвах. Для попередньої обробки плям ви можете використати трохи мийного засобу.

Згодом повністю занурте взуття у мильний розчин та залиште його там на 15 хвилин. Обережно потріть тканину мокрою серветкою з мікрофібри і не оминайте увагою підошви. Після очищення взуття змийте мильний розчин та прополощіть його у прохолодній воді, поки піна не зникне.

Дайте взуттю просохнути на повітрі.