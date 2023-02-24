Алкогольні напої мають комплексний негативний вплив на здоров'я дорослої сформованої людини. Як він вплине на плід, який на етапі активного розвитку, розповіли дослідники.

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Як алкоголь під час вагітності впливає на дитину

Нідерландські науковці з Університету імені Еразма Роттердамського взялись аналізувати риси обличчя 5600 дітей і виявили, що навіть мінімальні дози спиртного під час вагітності призводять до розвитку фетального алкогольного синдрому (ФАС).

Для цього використовували певні алгоритми машинного навчання та проводили опитування серед матерів, зокрема запитували про алкоголь, який вони вживали. Головним завданням було визначити, які дози спиртного можуть бути фатальними для дітей.



Не вживайте алкоголь при надії / Фото Pexels

Результати здивували – навіть 12 грамів на тиждень провокували ФАС, хоча раніше мережею гуляла інформація, що вживати алкоголь у мінімальних дозах можна. Найчастіше матері, які пили, народжували дітей з невеликими очима, тонкими губами та вкороченим носом, що є класичними ознаками ФАС.

Я б назвав обличчя дзеркалом здоров'я, оскільки воно відображає загальний стан. Вплив алкоголю на дитину до народження може мати серйозні несприятливі наслідки для її здоров'я. Якщо мати регулярно випиває велику кількість алкоголю, це може призвести до розладу алкогольного спектра плода, що відбивається на обличчі,

– наголошує керівник дослідження.

Такі зміни з віком ставали менш помітними. Проте, крім зовнішності, вживання алкоголю під час вагітності впливало на когнітивні здібності дитини – проблеми з концентрацією уваги, погані показники пам'яті й навченості.