Заняття спортом, перегляд фільмів чи серіалів, нове захоплення чи прогулянка можуть посприяти вашому самопочуттю. Проте найкраще для цього підійдуть друзі. Розповідаємо чому.

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Як розмова з друзями впливає на самопочуття

Науковці з Канзаського університету провели дослідження й визначили – принаймні одна розмова з близькою людиною, зокрема з другом, допомагає покращити самопочуття й зменшити рівен стресу аж до кінця доби.



Будь-яке спілкування допомогає / Фото Pexels

Під час експерименту вчені розглянули одразу сім найпоширеніших типів спілкування, які взагалі існують у соціумі. Йдеться про прояв турботи, слухання, щирі компліменти, жарти, цінування інших, короткі й змістовні розмови.

Загалом було проаналізовано 900 людей, кожен мав завдання на щодень – стати учасником одного із семи типів комунікації. Після розмов, які відбувались онлайн, телефоном чи наживо, учасники звітували про свій стан – добре чи погане самопочуття, стрес, зв'язок з людиною, тривога, самотність, благополуччя.

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Результати були доволі очікуваними. Одного спілкування на день у будь-якому форматі достатньо, щоб ваше самопочуття покращилось, а з ним зменшився рівень стресу й самотності.

Окрім цього, вчені наголошують на важливості спілкування вживу – саме такі розмови мали більший вплив, ніж спілкування онлайн, яке, щоправда, теж приносить користь.