У хлібі міститься чимало вуглеводів, а цей макроелемент є чи не найбільш демонізованим з усіх. Та ваші страхи можуть бути безпідставними: попри поширену думку, вуглеводи в хлібі автоматично не призводять до накопичення жирових клітин чи збільшення ваги. Дієтологиня Ліза Московіц розповіла, як можна вживати хліб, щоб він приносив тільки користь на вашому шляху до схуднення.

Цікаво Чи справді варені овочі не корисні: відповідь експерта

Не обирайте хліб без клітковини

Клітковина – це ваш вірний друг у втраті ваги, адже вона сповільнює травлення, балансує рівень цукру в крові та допомагає створити необхідний для схуднення дефіцит енергії. Окрім того, якщо ви споживатимете продукти з високим вмістом клітковини, ви зможете залишатися ситими протягом довшого часу, і вам знадобиться з'їсти менше, щоб стати ситими.

Тож для того, щоб отримати ці переваги від хліба, прочитайте етикетку та переконайтеся, що у обраному вами продукті є принаймні 3 – 5 грамів клітковини на порцію.

Хліб не має мати доданий цукор

Ви будете здивовані, але в магазинному хлібі дуже часто міститься доданий цукор чи кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози. І ця солодка добавка може мати ефект, який протилежний тому, що дає клітковина: вона призводить до раптових стрибків цукру, і невдовзі після споживання такого хліба він знову впаде, і ви захочете їсти.

В хорошому хлібі має міститися менше, ніж 5 грамів доданого цукру на порцію.

Обирайте цілозерновий хліб

У білому хлібі та інших рафінованих сортах точно не вистачає клітковини та інших поживних речовин, що потрібні вашому організму, адже вони втрачаються під час помелу. Та без насичених поживними речовинами частин зерна – тобто висівок та зародків, ваш рівень цукру в крові підвищиться, і ви не зможете втамувати свій апетит.



Цілозерновий хліб містить багато клітковини та корисних речовин / Фото Pexels

Натомість цілозерновий хліб є надійним джерелом білка та можуть допомогти у нарощенні м'язів і клітковини, а це сприяє зниженню ваги та кров'яного тиску. Окрім того, споживання цільних зерен може навіть зміцнити вашу імунну систему.

Поєднуйте хліб з корисними жирами та пісним білком

Якщо ви хочете відчувати себе ситими після того, як споживаєте хліб, їжте його з куркою, хумусом, мигдальним маслом, авокадо чи оливковою олією. Ці пісні білки та корисні жири допоможуть уповільнити травлення та дати вам більш тривале відчуття ситості.

Також ви можете поєднати свій хліб із тунцем чи яйцями – такі комбінації точно будуть корисні для вашого здоров'я.

Не поєднуйте хліб з іншими вуглеводами

Вуглеводи потрібні вашому організму, проте у обмеженій кількості. Тож якщо ви поєднуєте хліб із макаронами чи картоплею, це навряд чи призведе до втрати ваги. Натомість такий підхід може суттєво ускладнити ваш шлях до втрати ваги.

Особливо актуально це у випадку, якщо ви дуже чутливі до вуглеводів чи маєте високу резистентність до інсуліну. У такому випадку найкращим варіантом буде розподілити усі ваші вуглеводи протягом дня, а не їсти їх за один раз.