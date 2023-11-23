В хлебе содержится немало углеводов, а этот макроэлемент является едва ли не самым демонизированным из всех. Но ваши страхи могут быть безосновательными: несмотря на распространенное мнение, углеводы в хлебе автоматически не приводят к накоплению жировых клеток или увеличению веса. Диетолог Лиза Московиц рассказала, как можно употреблять хлеб, чтобы он приносил только пользу на вашем пути к похудению.

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Не выбирайте хлеб без клетчатки

Клетчатка – ваш верный друг в потере веса, ведь она замедляет пищеварение, балансирует уровень сахара в крови и помогает создать необходимый для похудения дефицит энергии. Кроме того, если вы потребляете продукты с высоким содержанием клетчатки, вы сможете оставаться сытыми в течение длительного времени, и вам понадобится съесть меньше, чтобы стать сытыми.

Поэтому для того, чтобы получить эти преимущества от хлеба, прочтите этикетку и убедитесь, что в выбранном вами продукте есть по крайней мере 3-5 граммов клетчатки на порцию.

Хлеб не должен содержать добавленный сахар

Вы будете удивлены, но в магазинном хлебе очень часто содержится добавленный сахар или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. И эта сладкая добавка может иметь эффект, противоположный тому, что дает клетчатка: она приводит к внезапным скачкам сахара, и вскоре после потребления такого хлеба он снова упадет, и вы захотите есть.

В хорошем хлебе должно содержаться менее 5 граммов добавленного сахара на порцию.

Выбирайте цельнозерновой хлеб

В белом хлебе и других рафинированных сортах точно не хватает клетчатки и других питательных веществ, необходимых вашему организму, ведь они теряются во время помола. Но без насыщенных питательными веществами частей зерна – то есть отрубей и зародышей, ваш уровень сахара в крови повысится, и вы не сможете утолить аппетит.



Целозерновой хлеб содержит много клетчатки и полезных веществ / Фото Pexels

Целозерновой хлеб является надежным источником белка и могут помочь в наращивании мышц и клетчатки, что способствует снижению веса и кровяного давления. Кроме того, потребление цельных зерен может даже укрепить вашу иммунную систему.

Сочетайте хлеб с полезными жирами и постным белком

Если вы хотите чувствовать себя сытым после того, как потребляете хлеб, ешьте его с курицей, хумусом, миндальным маслом, авокадо или оливковым маслом. Эти песни и полезные жиры помогут замедлить пищеварение и дать вам более длительное чувство сытости.

Также вы можете совместить свой хлеб с тунцем или яйцами – такие комбинации точно будут полезны для вашего здоровья.

Не совмещайте хлеб с другими углеводами

Углеводы нужны вашему организму, но в ограниченном количестве. Так что если вы сочетаете хлеб с макаронами или картофелем, это вряд ли приведет к потере веса. Однако такой подход может существенно усложнить ваш путь к потере веса.

Особенно актуально это в случае, если вы очень чувствительны к углеводам или имеете высокую резистентность к инсулину. В таком случае лучшим вариантом будет распределить все ваши углеводы в течение дня, а не есть их одномоментно.