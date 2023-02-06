Ів Федоренко, когнітивна нейробіологиня з Массачусетського технологічного інституту, дослідила діяльність мозку під час слухання різних мов. Розповідаємо про це детальніше.

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Що робить мозок, коли чує рідну мову

В експерименті взяли участь 9 людей, які знають п'ять мов включно з рідною, 15 гіперполіглотів (володіють десятьма мовами) та один учасник, який розуміє аж 50 мов. Для дослідження використовували метод візуалізації мозку, тобто функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ).

За допомогою цього вимірюється кровотік та можна стежити за активністю. Учасникам давали слухати випадкові уривки з Біблії чи "Пригод Аліси в країні чудес", перекладені 25 та 46 мовами для поліглотів та гіперполіглотів відповідно. Серед записів були рідною мовою, а також близькими до неї.



Як мозок реагує на рідну мову / Фото Pexels

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Результати були доволі очікуваними. Під час слухання доріжок близькими до рідної мовами у людей включались ідентичні ділянки мозку, що й під час рідної, але з більшою силою. Науковці мають просте пояснення – для розуміння схожих мов не потрібно надзусиль.

Окрім цього, активність мозку була зниженою, коли піддослідний чув запис мовою, яку вчив чи слухав у дитинстві. Це пов'язують із великим мовленнєвим досвідом.