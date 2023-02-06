Ив Федоренко, нейробиолог из Массачусетского технологического института, исследовала деятельность мозга во время слушания разных языков. Рассказываем об этом подробнее.

Читайте также Клетки и энергия: все, что нужно знать об их взаимосвязи

Что делает мозг, когда слышит родной язык

В эксперименте приняли участие 9 человек, которые знают пять языков, включая родной, 15 гиперполиглотов (владеют десятью языками) и один участник, понимающий 50 языков. Для исследования использовали метод визуализации мозга, то есть функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ).

Посредством этого измеряется кровоток и можно следить за активностью. Участникам давали слушать случайные отрывки из Библии или "Приключений Алисы в стране чудес", переведенные на 25 и 46 языках для полиглотов и гиперполиглотов соответственно. Среди записей были родным языком, а также близки к нему.



Как мозг реагирует на родной язык / Фото Pexels

Без энергии организм не сможет справиться со многими проблемами. Как поддерживать энергетический обмен правильно – рассказываем здесь.

Результаты были достаточно ожидаемыми. При слушании дорожек на родных языках у людей включались идентичные участки мозга, что и во время родного, но с большей силой. Ученые имеют простое объяснение – для понимания подобных языков не нужно сверхусилий.

Кроме того, активность мозга была снижена, когда испытуемый слышал запись на языке, который учил или слушал в детстве. Это связывают с большим речевим опытом.