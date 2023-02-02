Здуття живота є поширеною проблемою, яка часто спричинена запором або надлишком газів. Те, що ви їсте і п'єте, може значно вплинути на самопочуття.
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Ці напої допомагають при здутті живота
Зелений чай
Він сповнений антиоксидантів, таких як ґаллат епіґаллокатехіну, який може нейтралізувати шкідливі вільні радикали та зменшити запалення у вашому тілі.
Зелений чай також містить кофеїн – речовину, яка стимулює рух шлунково-кишкового тракту та діє як природний проносний засіб для підтримки регулярності. Отже, це може зменшити здуття живота.
Зелений чай буде корисним при здутті живота / Фото Unspalsh
Комбуча
Це різновид ферментованого напою, який зазвичай готують із чорного або зеленого чаю.
Як і інші ферментовані продукти, він багатий на пробіотики та може сприяти здоров'ю кишківника та регулярності.
М'ятний чай
Було доведено, що олія перцевої м'яти зменшує запалення та лікує симптоми синдрому подразненого кишківника: біль у шлунку, запор і здуття живота. Крім того, вона запобігає м'язовим спазмам у шлунку та кишківнику, що також може допомогти при здутті живота.
А м'ятний чай містить антиоксиданти, які борються із запаленням, щоб полегшити здуття живота.