Здуття живота є поширеною проблемою, яка часто спричинена запором або надлишком газів. Те, що ви їсте і п'єте, може значно вплинути на самопочуття.

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Ці напої допомагають при здутті живота

Зелений чай

Він сповнений антиоксидантів, таких як ґаллат епіґаллокатехіну, який може нейтралізувати шкідливі вільні радикали та зменшити запалення у вашому тілі.

Зелений чай також містить кофеїн – речовину, яка стимулює рух шлунково-кишкового тракту та діє як природний проносний засіб для підтримки регулярності. Отже, це може зменшити здуття живота.

Зелений чай буде корисним при здутті живота / Фото Unspalsh

Комбуча

Це різновид ферментованого напою, який зазвичай готують із чорного або зеленого чаю.

Як і інші ферментовані продукти, він багатий на пробіотики та може сприяти здоров'ю кишківника та регулярності.

М'ятний чай

Було доведено, що олія перцевої м'яти зменшує запалення та лікує симптоми синдрому подразненого кишківника: біль у шлунку, запор і здуття живота. Крім того, вона запобігає м'язовим спазмам у шлунку та кишківнику, що також може допомогти при здутті живота.

А м'ятний чай містить антиоксиданти, які борються із запаленням, щоб полегшити здуття живота.