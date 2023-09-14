Боротьба з ожирінням та втрата ваги залежить від наших щоденних звичок. Втім швидкість обміну речовин у тілі також відіграє певну роль. Якщо ваш метаболізм повільний, то і схуднути буде важче. Правильне харчування та вживання відповідних напоїв допоможуть вам швидше скинути зайві кілограми.

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Ожиріння підвищує ризик захворювань або станів здоров’я, включаючи діабет і хвороби серця. Тому важливо боротися з повільним обміном речовин, щоб швидше схуднути.

Чому у людей повільний метаболізм

Лікар Анкіт Потдар каже, що повільний метаболізм залежить від генетики, віку та м’язової маси.

Генетика відіграє значну роль, оскільки деякі успадковують природний повільний метаболізм. Певні гени можуть впливати на такі фактори, як ефективність спалювання калорій або функціонування гормонів щитовидної залози, які відіграють важливу роль у метаболізмі.

Втім метаболізм має тенденцію до зниження своїх функцій з віком, що призводить до уповільнення спалювання калорій.

Фактори способу життя, такі як сидячий спосіб життя можуть ще більше уповільнити швидкість метаболізму.

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Напої для прискорення метаболізму

Загальні фактори способу життя, такі як дієта, фізичні вправи та сон, також відіграють значну роль у прискоренні метаболізму. Кілька напоїв можуть прискорити ваш метаболізм.

Зелений чай

Зелений чай містить катехіни та антиоксиданти, які прискорюють метаболізм. Випивайте одну-дві чашки зеленого чаю щодня.

Яблучний оцет

Змішайте столову ложку яблучного оцту з водою і випийте перед їжею. Це може допомогти збільшити спалювання жиру та зменшити апетит, тому ви не будете тягнутися до нездорових перекусів.

Лимонна вода

Лимони багаті поживними речовинами, корисними для нашого організму. Крім усього іншого, вони багаті вітаміном С, тому можуть допомогти покращити метаболізм і підтримувати процеси детоксикації в організмі.



Пийте воду з лимоном для покращення метаболізму / Фоо Pexels

Імбирний чай

Імбир у чаї не лише допоможе прискорити ваш метаболізм, але й допомагає при застуді.

Комбуча

Цей ферментований напій, виготовлений із чаю, цукру та симбіотичної культури бактерій і дріжджів, багатий пробіотиками та антиоксидантами. Він сприяє детоксикації та покращує травлення, а це сприяє прискоренню метаболізму.

Поради для підвищення метаболізму

Окрім цих напоїв для прискорення метаболізму, є певні продукти та напої, які ви можете обмежити або уникати, якщо хочете уникнути уповільненого метаболізму.

• Солодкі напої можуть призвести до збільшення ваги та проблем з обміном речовин. Тому замість цього пийте воду, несолодкий чай або чорну каву.

• Рафіновані вуглеводи, як-от білий хліб, білий рис, макаронні вироби та випічка, можуть спричинити швидкі стрибки рівня цукру в крові та сприяти збільшенню ваги та метаболічним проблемам.

• Трансжири, які часто містяться в оброблених харчових продуктах, таких як смажена їжа та випічка, можуть мати негативний вплив на обмін речовин.

• Продукти з високим ступенем обробки - чіпси, печиво, фаст-фуд і упаковані закуски, як правило, мають високий вміст калорій, нездорових жирів, доданого цукру та натрію, що може негативно впливати на обмін речовин.

• Надмірне вживання алкоголю може перешкоджати нормальним метаболічним процесам і сприяти збільшенню ваги.