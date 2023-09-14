Борьба с ожирением и потеря веса зависит от наших ежедневных привычек. Впрочем, скорость обмена веществ в теле также играет определенную роль. Если ваш метаболизм медленный, то и похудеть будет труднее. Правильное питание и употребление соответствующих напитков помогут быстрее сбросить лишние килограммы.

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Ожирение повышает риск заболеваний или состояний здоровья, включая диабет и болезни сердца. Поэтому важно бороться с медленным обменом веществ, чтобы быстрее похудеть.

Почему у людей медленный метаболизм

Врач Анкит Потдар говорит, что медленный метаболизм зависит от генетики, возраста и мышечной массы.

Генетика играет значительную роль, поскольку некоторые наследуют естественный медленный метаболизм. Некоторые гены могут влиять на такие факторы, как эффективность сжигания калорий или функционирование гормонов щитовидной железы, которые играют важную роль в метаболизме.

Впрочем, метаболизм имеет тенденцию к снижению своих функций с возрастом, что приводит к замедлению сжигания калорий.

Факторы образа жизни, такие как сидячий образ жизни могут еще больше замедлить скорость метаболизма.

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Напитки для ускорения метаболизма

Общие факторы образа жизни, такие как диета, физические упражнения и сон также играют значительную роль в ускорении метаболизма. Несколько напитков может ускорить ваш метаболизм.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит катехины и антиоксиданты, ускоряющие метаболизм. Выпивайте одну-две чашки зеленого чая каждый день.

Яблочный уксус

Смешайте столовую ложку яблочного уксуса с водой и выпейте перед едой. Это может помочь увеличить сжигание жира и уменьшить аппетит, поэтому вы не будете тянуться к нездоровым перекусам.

Лимонная вода

Лимоны богаты питательными веществами, полезными для нашего организма. Помимо всего прочего они богаты витамином С, поэтому могут помочь улучшить метаболизм и поддерживать процессы детоксикации в организме.



Пейте воду с лимоном для улучшения метаболизма / Фоо Pexels

Имбирный чай

Имбирь в чае не только поможет ускорить ваш метаболизм, но и помогает при простуде.

Комбуча

Этот ферментированный напиток, изготовленный из чая, сахара и симбиотической культуры бактерий и дрожжей, богат пробиотиками и антиоксидантами. Он способствует детоксикации и улучшает пищеварение, что способствует ускорению метаболизма.

Советы по повышению метаболизма

Кроме этих напитков для ускорения метаболизма есть определенные продукты и напитки, которые вы можете ограничить или избегать, если хотите избежать замедленного метаболизма.

• Сладкие напитки могут привести к увеличению веса и проблем с обменом веществ. Поэтому вместо этого пейте воду, несладкий чай или черный кофе.

• Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, белый рис, макаронные изделия и выпечка, могут вызвать быстрые скачки уровня сахара в крови и способствовать увеличению веса и метаболическим проблемам.

• Трансжиры, которые часто содержатся в обработанных пищевых продуктах, таких как жареная пища и выпечка, могут оказать негативное влияние на обмен веществ.

• Продукты с высокой степенью обработки – чипсы, печенье, фаст-фуд и упакованные закуски, как правило, имеют высокое содержание калорий, нездоровых жиров, добавленного сахара и натрия, что может отрицательно влиять на обмен веществ.

• Чрезмерное употребление алкоголя может препятствовать нормальным метаболическим процессам и способствовать увеличению веса.