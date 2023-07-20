Кожного тижня люди зазвичай проводять від 49 до 60 годин у своїх ліжках. Це справді багато часу, і для того, щоб ви отримали якісний відпочинок, вам потрібно досить часто змінювати постільну білизну.
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Як часто потрібно міняти постіль
Правильна гігієна просто необхідна – і хоч люди не забувають змінювати брудний одяг та ходити в душ, деякі нехтують вчасною заміною постільної білизни. Прати простирадла експерти рекомендують щонайменше раз на тиждень.
Та якщо ви не спите у своєму ліжку щодня, цей час можна розтягти до двох тижнів. Втім, в деяких випадках змінювати постіль потрібно навіть частіше, ніж раз на сім днів. Наприклад, якщо у вас є домашні улюбленці, які активно линяють, постіль рекомендують прати кожні 3 – 4 дні.
Білизну потрібно прати кожного тижня / Фото Pexels
Також радять спробувати частіше прання простирадел і тим людям, які страждають від алергії чи астми. Можливо, ваші симптоми покращаться. Змінювати постіль кожні кілька днів рекомендують у літні місяці, адже ви будете пітніти набагато частіше.
Чому простирадла потрібно змінювати
Вам може здатися, що прати постіль раз на тиждень – надмірно, проте це точно варте вашого часу. Всього за кілька днів на простирадлах вже накопичуються бруд, відмерлі частини шкіри, піт, олії з тіла та пилові кліщі, разом з їхніми трупами та фекаліями.
Пилові кліщі – це мікроскопічні істоти, що поширені в дуже багатьох регіонах. Вони не кусаються, але можуть викликати висипи чи погіршити симптоми алергії. Окрім того, вони розмножуються з неймовірною швидкістю і можуть жити винятково завдяки відмерлим частинкам шкіри.