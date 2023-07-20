Каждую неделю люди обычно проводят от 49 до 60 часов в своих кроватях. Это действительно много времени, и для того чтобы вы получили качественный отдых, вам нужно довольно часто менять постельное белье.

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Как часто нужно менять постель

Правильная гигиена просто необходима – и хотя люди не забывают менять грязную одежду и ходить в душ, некоторые пренебрегают своевременной заменой постельного белья. Стирать простыни эксперты рекомендуют по меньшей мере раз в неделю.

Но если вы не спите в своей постели каждый день, это время можно растянуть до двух недель. Впрочем, в некоторых случаях менять постель нужно даже чаще, чем раз в семь дней. Например, если у вас есть активно линяющие домашние любимцы, постель рекомендуют стирать каждые 3 – 4 дня.



Белье нужно стирать каждую неделю / Фото Pexels​

Также советуют попробовать почаще стирать простирадла и тем людям, что страдают от аллергии или астмы. Возможно, ваши симптомы улучшатся. Менять постель каждые несколько дней рекомендуют в летние месяцы, ведь вы будете потеть гораздо чаще.

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Почему простыни нужно менять

Вам может показаться, что стирать постель раз в неделю – чрезмерно, однако это точно стоит вашего времени. Всего через несколько дней на простынях уже накапливаются грязь, отмершие части кожи, пот, масла из тела и пылевые клещи вместе с их трупами и фекалиями.

Пылевые клещи – это микроскопические существа, распространенные в очень многих регионах. Они не кусаются, но могут вызвать сыпь или усугубить симптомы аллергии. Кроме того, они размножаются с невероятной скоростью и могут жить исключительно благодаря отмершим частицам кожи.