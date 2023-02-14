Та й взагалі тема глистів оповита низкою міфів, які можуть вам нашкодити. Сімейний лікар Володимир Голокоз виокремив найпопулярніші з них.

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Популярні міфи про глисти

Скрегіт зубів

Люди називають це одним із симптомів появи глистів. Медик наголошує, що під дією токсинів нервова система страждає і скрегіт зубів може виникати. Проте це вкрай рідкісний прояв і шукати причину треба не в гельмінтах. Найчастіше це є ознакою неврозу.



Для виявлення глистів звертайтесь до лікаря / Фото Pexels

Діагностування через аналіз крові

Кажуть, що за наявності гельмінтів при здачі загального аналізу крові можуть бути підвищені еозинофіли. Проте цей показник буває у нормі навіть при появі шкідників в організмі, адже все залежить від фази життєвого циклу паразита. Для точної діагностики треба здати кал.

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Профілактика

Іноземні науковці рекомендують вживати протигельмінтні засоби приблизно 1 – 2 рази на рік. Але це притаманно лише країнам з підвищеним ризиком зараження. України у цьому списку немає. Інша ситуація, коли є індивідуальні чинники. Для цього необхідно консультуватись із лікарем.

Токсичність препаратів

Найчастіше для лікування гельмінтів, які розповсюджені в Україні, використовують Альбендазол, який не більш токсичний за порошки від застуди, противірусні засоби чи НПЗП,

– наголошує лікар.

Цілющі продукти

Одразу ж згадали часник і цибулю, які нібито вбивають шкідників? Забудьтесь. Єдиним по-справжньому ефективним засобом лікування є застосування синтетичних засобів. Просто звертайтесь до свого сімейного лікаря, який допоможе побороти глисти.