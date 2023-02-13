Раніше було відомо, що надмірна кількість жирної їжі може призвести до збільшення ваги, підвищити рівень холестерину та ризики хвороб серця. Проте вчені довели, що у такому раціоні можна знайти і користь.

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Як жирна їжа впливає на здоров'я

Дослідники з Університетів Ланкастера та Університету Манчестера зрозуміли, як жирна їжа пов'язана з вашою імунною системою та здатна її зміцнювати. Це можливе завдяки здатності жирів знищувати тип глистів.

Через цих паразитів страждають мільйони людей у світі. Особливо багато випадків зараження трапляється у країнах, що розвиваються, де погані санітарні умови, які часто стають причиною багатьох недуг та навіть смерті. Один з таких шкідників може викликати тривалі інфекції в товстому кишківнику. Боротись з глистами можуть не тільки препарати, але й певна їжа, зазначає дослідниця Евелін Фунджика.



Вчені провели нове дослідження / Фото Pexels

Як і у Великій Британії, найдешевші дієти часто мають високий вміст жиру, і громади, які перебувають в групі ризику зараження власоглавами, все частіше використовують ці дешеві дієти. Тому те, як взаємодіють глистові інфекції та західні дієти, є ключовою невідомістю для країн, що розвиваються,

– пояснила авторка дослідження.

Вчені вивчали вплив продуктів на прикладі гризунів, які були заражені глистами, що тісно пов'язані з людськими паразитами. Раніше вважалось, що імунна відповідь на шкідників залежить від білих кров'яних клітин, які ще називаються Т-хелперами 2. Вони відповідають за знищення шлунково-кишкових паразитів. Вияснилось, що дієта з високим вмістом жиру покращує продукцію молекул Т-хелперів під назвою ST2.

"Дієти з високим вмістом жиру в основному пов’язані зі збільшенням патології під час хвороби. Однак у випадку зараження цим хробаком ця дієта дозволяє Т-хелперним клітинам виробити правильну імунну відповідь для його вигнання", – сказав співкерівник дослідження доктор Джон Вортінгтон з Ланкастерського університету.

Це дослідження використовуватимуть як підказку для подальшого лікування мільйонів людей, які страждають від кишкових паразитарних інфекцій у всьому світі. Зокрема, від власоглав страждають понад 400 мільйонів населення.