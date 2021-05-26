Висновки наукових праць стверджують, що куркумін – основний куркуміноїд, що входить до складу кореня куркуми, може позитивно впливати на роботу мозку, покращувати імунітет та нормалізувати рівень цукру в крові. Крім цього, науковці стверджують, що пряність є ефективним засобом для лікування шкірних захворювань, включаючи вугрі, псоріаз, атопічний дерматит та шкірні інфекції.

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Кілька досліджень показали, що куркума може полегшити симптоми при деяких розладах шкіри, утім, всі вони лише на початкових етапах та потребують детальнішого аналізу.

Не розпочинайте лікування, не порадившися з лікарем.

Вугрі



Куркумін є потенційним засобом для лікування вугрів / Фото Pexels

Дослідження на щурах показали, що при використанні гелю на основі куркуміну та лауринової кислоти, у піддослідних покращилася антибактеріальна активність та зменшилися запальні процеси.

Атопічний дерматит

Атопічний дерматит зазвичай починається в ранньому дитинстві й зникає під час пубертату. Та все ж деякі люди стикаються з симптомами хвороби в дорослому віці. Атопічний дерматит проявляється: сухістю, червоними висипаннями, свербежем на різних ділянках шкіри.

Куркумін призводить до стримування активності Т-клітин (білих кров'яних клітин в імунній системі). Дослідження, в якому використовувався крем з екстрактом куркуміну, показало, що він полегшує симптоми дерматиту. Утім, вчені досі не впевнені, який з інгредієнтів крему вплинув на зменшення вираженості проявів захворювання.

Псоріаз шкіри голови

У дослідженні, яке вивчало вплив куркуми на вираженість псоріазу шкіри голови, взяло участь лише 40 пацієнтів. Їх розділили на 2 групи – одна з них отримувала тонік на основі куркуми, інша – використовувала плацебо. Через 9 тижнів виявилося, що першій групі вдалося зменшити симптоми псоріазу.

Проти кіл під очима



Куркумін – дієвий косметичний засіб / Фото Pexels

Ще здавна жінки в Індії використовували куркуму для освітлення шкіри. Сьогодні наука стверджує, що куркумін-гель здатний боротися з фотопошкодженнями шкіри, таких як пігментні плями та кола під очима.

Псоріаз

У дослідженні на тваринах, препарат гелю з 1% куркуміном боровся з запальними процесами, подібними до псоріазу. Результати показали, що антиоксидантні властивості куркуміну можуть зменшити окислювальний стрес при ураженнях шкіри. Крім цього, куркумін перешкоджає ферменту, який відповідає за каталізацію розпаду глікогену в пацієнтів з псоріазом.

Згідно з дослідженнями, куркумін відіграє важливу роль у загоєнні ран, а місцеве застосування речовини допомагає в грануляції, утворенні нових тканин, відкладанні колагену, загоєнні ран та ремоделюванні тканин.

Як використовувати спецію

Куркуму можна використовувати у різних формах, в тому числі як ефірну олію, яку зручно додавати до косметичних засобів, шампуню та крему. Саму спецію можна перетворити в пасту та наносити локально – на рани. Також рекомендовано заварювати чаї на основі куркуми, це покращить стан шкіри і допоможе нормалізувати травлення.

Ризики



Що врахувати перед застосуванням куркуміну / Фото Pexels

Загалом, куркумін має мало побічних ефектів, однак у ході випробувань було повідомлено про декілька побічних реакцій. Врахуйте це, перш ніж використовувати спецію для будь-якої профілактики чи лікування: