На жаль, дитинство багатьох було сповнене міфами, які передавались від старших поколінь нашим батькам та нам. Так трапилось і з надуманими небезпеками про мокре волосся.

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Чи небезпечно виходити на вулицю з мокрим волоссям

Розвіяти міф вирішила лікарка Катерина Бакіко. Жінка запевняє, що неможливо захворіти через те, що просто вийшли на вулицю з мокрим волоссям. Збудниками інфекційних захворювань чи навіть звичайної застуди є бактерії та віруси, але не залишки води на голові.

Тож у холодну пору цілком логічно підхопити на вулиці, у транспорті чи від колег сезонну недугу, а тоді спихнути це на "мокру голову". Простуда не виникає тому, що ви замерзли. Прохолодне середовище є більш сприятливим для розповсюдження вірусів, тому ми частіше хворіємо, коли за вікном негода.

На практиці це довів звіт Дитячої лікарні CS Mott у 2019 році. Фахівці провели дослідження і виявили, що неважливо, де ви перебуваєте з мокрим волоссям: вдома чи на вулиці, – це ніяк не впливає на ваше здоров'я і точно не збільшує ризики застуди.



Простуда вам не загрожує / Фото Pexels

Відповідно ризики захворіти зростають через зниження температури, що підтверджує дослідження Trusted Source 2016 року. Наразі вчені не виявили взаємозв'язку між розвитком застуди та наявністю вологого волосся.

Традиційний підхід до лікування не завжди спрацьовує? Розповідаємо, як можна замінити протокольну терапію на індивідуальний біорегуляційний підхід.

Звісно, постійно ходити з мокрим волосся не надто комфортно, але у критичні моменти хвилюватись через можливу хворобу не варто. Погіршити стан здоров'я не зможе і дощ, який намочить вашу голову у негоду.