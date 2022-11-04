Психолог Спартак Суббота стверджує, що сніданок не варто пропускати, особливо тим, хто відчуває вранці тривогу. Фахівець рекомендує вживати більше білків та менше вуглеводів, а ми розповімо, що корисного можна з'їсти.

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5 продуктів, які варто їсти вранці

Ситний сніданок врятує не лише від зайвої тривоги, а й вбереже він надлишкових калорій протягом дня. Експерти зазначають, що це гарна профілактика ожиріння, підвищеного холестерину чи проблем з контролем рівня цукру. Головний акцент варто робити на білкових продуктах.

Яйця

З цим бюджетним та корисним продуктом можна неабияк поекспериментувати, тож корисні яйця набриднуть не швидко. Всього в одному яйці є 6 грамів білка. Цікаво, що добова норма становить 50 грамів. Тобто з'ївши 2 штуки вранці ви вже отримаєте ¼ добової норми.

Сир

Сир стає гарним білковим продуктом завдяки високому співвідношенню казеїну до сироватки. Пів склянки цього продукту – це вже 14 грамів білка. Креативити із сиром теж дуже легко: він стане чудовою намазкою для тоста або начинкою для рогаликів чи круасанів, доповнюйте сиром ягоди, це додасть вашому тілу ще й клітковини.

Йогурт



Додайте йогурт у раціон / Фото Pexels

Цей продукт стане справжнім джерелом білка, адже містить 20 грамів у стаканчику. Обирайте грецький йогурт, який не містить солодких наповнювачів та цукру, так ви зможете отримати максимум користі. Фахівці запевняють, що вживання йогурту позитивно вплине на обмінні процеси та захистить від накопичення жиру на животі.

Копчений лосось

Це не лише смачно, а й дуже корисно: приготуйте мегакорисні тости з сиром та лососем, і ви отримаєте максимальну дозу білка. У порції жирної риби знайдете 16 грамів білка та ще й цілу низку інших корисних компонентів: жирні кислоти омега-3, які зміцнюють мозок, та вітамін D, який підтримує імунітет.

Вівсянка



Вівсянку варто їсти на сніданок / Фото Pexels

Урізноманітнити свій сніданок можна і корисною вівсянкою. У ¼ склянки міститься 6 грамів білка, але це ще не весь список користі. Цей продукт також багатий на клітковину, що гарно впливає на склад мікробіому кишківника.