Не хвилюйтеся, якщо у домі з різних причин відчувається неприємний запах. Це можна виправити за кілька хвилин, якщо знати ці чудові способи.
Зверніть увагу Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму
Як позбутися неприємного запаху
Оцет
Змішайте в каструлі 3 столові ложки оцту і склянку води. Закип'ятіть суміш і залиште на плиті на кілька хвилин. Таким чином водний розчин оцту поглине всі запахи в повітрі.
Вилийте решту розчину в кухонну раковину, щоб продезінфікувати злив і усунути сморід.
Трави
Трави в невеликих пакетиках чудово усувають неприємні запахи. Ви можете розмістити їх у своїй шафі. Але не забудьте змінювати їх з часом.
Чай в пакетиках
Чайне листя також допомагає позбутися неприємного запаху. Покладіть в кімнату чайні пакетики, які мають виразний запах.
Зауважте, що їх можна використовувати також для холодильника, мікрохвильовки, шафи та навіть для взуття.
Чайні пакетики усувають неприємний запах у домі / Фото Unsplash
Шкірка цитрусових
Шкірка будь-яких цитрусових, таких як апельсини, лимони, грейпфрути, лайми або мандарини, безсумнівно, усуває неприємні запахи.
Візьміть сковорідку з антипригарним покриттям. Покладіть на плиті й встановіть середню температуру.
Нагрівайте цедру кілька хвилин, поки не відчуєте запах. Роблячи це, переконайтеся, що шкірка не спалюється. Зменште вогонь, коли вона потемніє.