Не хвилюйтеся, якщо у домі з різних причин відчувається неприємний запах. Це можна виправити за кілька хвилин, якщо знати ці чудові способи.

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Як позбутися неприємного запаху

Оцет

Змішайте в каструлі 3 столові ложки оцту і склянку води. Закип'ятіть суміш і залиште на плиті на кілька хвилин. Таким чином водний розчин оцту поглине всі запахи в повітрі.

Вилийте решту розчину в кухонну раковину, щоб продезінфікувати злив і усунути сморід.

Трави

Трави в невеликих пакетиках чудово усувають неприємні запахи. Ви можете розмістити їх у своїй шафі. Але не забудьте змінювати їх з часом.

Чай в пакетиках

Чайне листя також допомагає позбутися неприємного запаху. Покладіть в кімнату чайні пакетики, які мають виразний запах.

Зауважте, що їх можна використовувати також для холодильника, мікрохвильовки, шафи та навіть для взуття.

Чайні пакетики усувають неприємний запах у домі / Фото Unsplash

Шкірка цитрусових

Шкірка будь-яких цитрусових, таких як апельсини, лимони, грейпфрути, лайми або мандарини, безсумнівно, усуває неприємні запахи.

Візьміть сковорідку з антипригарним покриттям. Покладіть на плиті й встановіть середню температуру.

Нагрівайте цедру кілька хвилин, поки не відчуєте запах. Роблячи це, переконайтеся, що шкірка не спалюється. Зменште вогонь, коли вона потемніє.