Засоби, які допоможуть "звільнити" одяг, є точно у вашому домі. Проте ви не здогадувалися, що їх можна застосовувати таким чином.

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Що робити, коли від одягу неприємно тхне

Спосіб 1: обробіть плями оцтом, перекисом водню або ізопропіловим спиртом

Визначте плями з неприємним запахом. Рясно збризніть кожну ділянку оцтом, перекисом водню або ізопропіловим спиртом за допомогою розпилювача. Після цього висушіть одяг на повітрі. Якщо запах ще залишиться, повторіть процедуру.

Спосіб 2: розвішайте одяг на свіжому повітрі

Розвішати одяг на вулиці – один із найпростіших способів позбутися неприємних запахів. Також це можна зробити в приміщенні біля вентилятора або просто покласти на край вікна.

Одяг можна провітрити / Фото Pexels

Спосіб 3: покладіть на ділянки газетні кульки

Газети допомагають ввібрати неприємний запах вашого одягу. Просто візьміть аркуш паперу, згорніть його та покладіть під пахви, рукави або штанини свого одягу й залиште на ніч. Ви також можете використовувати цей трюк для взуття.

Спосіб 4: покладіть одяг у морозильну камеру

Цей трюк особливо корисний для джинсів, адже прати їх кожен день точно не варіант. Просто покладіть свій одяг у поліетиленовий пакет і віднесіть в морозильну камеру. Низька температура може знищити бактерії, які викликають неприємний запах.