Дослідження про менструацію провели китайські науковці. Виявилось, що у жінок, які мали проблемний цикл, підвищувався ризик розвитку низки хвороб серця і судин.

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Як нерегулярність менструального циклу впливає на здоров'я

Щоб визначити це, вчені Нанфанської лікарні Південного медичного університету провели аналіз більш ніж 58 тисяч жінок із біобанку Великої Британії. Усі вони повідомляли про тривалість своїх менструальних циклів і зазначали, що не мали попередніх проблем із серцево-судинною системою.

Протягом 12 років відповідні хвороби виявили у 1600 учасниць. Далі вчені порівняли дані про захворюваність із менструальним циклом. Ті, у яких він тривав менш як 21 день чи більш ніж 35, мали на 19% більший ризик розвитку відповідних проблем.



Нерегулярність менструального циклу небезпечна / Фото Pexels

Якщо бути точнішими, то у жінок з короткими циклами ризик збільшувався аж на 29%, а з довгими – на 11%. Окрім цього, мала тривалість циклу на 38% підвищувала ризик розвитку фібриляції передсердь, а довга – на 30%.

Серцево-судинні захворювання є провідною причиною захворюваності та смертності у жінок у всьому світі, і наші результати допомагають підвищити обізнаність про те, що нерегулярні менструальні цикли можуть бути пов’язані з серцево-судинними захворюваннями. Це може бути раніше невідомим фактором ризику цих хвороб,

– каже лікарка Хуйцзе Чжан.

Варто також зазначити, що проблеми зі серцево-судинною системою є головною причиною смерті у світі. У 2020 році від них померли понад 19 мільйонів людей, зокрема через інфаркт, серцеву недостатність та фібриляцію передсердь.