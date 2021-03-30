Відвідуючи пластичного хірурга чи косметолога, слід пересвідчитися, що вам нічого не загрожує. В протилежному випадку ви можете зіткнутися з такими ж наслідками, як і чиказька інфлюенсерка – Вітні Буха.

Блогерка понад 3 роки отримувала періодичні ін'єкції ботоксу на обличчі й завжди була задоволена результатом. Утім, все змінилася після останнього візиту до косметолога. У інстаграмі Вітні попередила підписників, що неправильно введений ботокс може призвести до неприємних наслідків. В її випадку все обійшлося птозом – опущенням верхньої повіки.

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На думку блогерки, косметолог ввів занадто багато ботоксу або просто здійснив ін'єкцію в неправильне місце:

Мій м'яз розслабився і ліва повіка почала опускатися. Водночас моє право око стало занадто великим, – розповіла Вітні.

Впродовж кількох тижнів жінка відчайдушно шукала рішення, адже ботокс не можна розчиняти так, як це дозволяють інші наповнювачі:

На відміну від філерів, ботокс не можна розчинити й вивести з організму раніше терміну. Тому мені потрібно просто чекати та сподіватися, що це не займе багато часу. В іншому випадку ефект триватиме кілька місяців, перш ніж я повернуся до нормального життя.