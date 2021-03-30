Посещая пластического хирурга или косметолога, следует убедиться, что вам ничего не угрожает. В противном случае вы можете столкнуться с такими же последствиями, как и инфлюенсер из Чикаго – Уитни Буха.

Блогерша более 3 лет получала периодические инъекции ботокса на лице и всегда была довольна результатом. Но все изменилось после последнего визита к косметологу. В инстаграме Уитни предупредила подписчиков, что неправильно введенный ботокс может привести к неприятным последствиям. В ее случае все обошлось птозом – опущением верхнего века.

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По мнению блогера, косметолог ввел слишком много ботокса или просто совершил инъекцию в неправильное место:

Мои мышцы расслабился и левое веко начало опускаться. В то же время мой правый глаз стал слишком большим, – рассказала Уитни.

В течение нескольких недель женщина отчаянно искала решение, ведь ботокс нельзя растворять так, как это позволяют другие наполнители:

В отличие от филеров, ботокс нельзя растворить и вывести из организма раньше срока. Поэтому мне нужно просто ждать и надеяться, что это не займет много времени. В противном случае эффект будет длиться несколько месяцев, прежде чем я вернусь к нормальной жизни.