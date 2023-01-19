Гарні стопи – це запорука впевненості в собі, адже проблеми на цій ділянці викликають дискомфорт, навіть якщо їх ніхто не бачить. Якщо немає часу або можливості йти в салон немає, то на допомогу прийдуть прості поради, якими можна скористатися вдома.

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Очищення шкіри

Шкіра на п'ятах товстіша, ніж на інших ділянках тіла. В цьому місці епідерміс росте швидше і не здатний відшаровуватися. В результаті на п'ятках утворюються тріщини, які завдають сильний біль.

Щоб цього уникнути слід подбати про систематичне видалення відмерлої шкіри з п'ят. Це можна зробити пемзою, змоченою у воді і намазаною твердим милом. Для розгладження п’ят також варто використовувати різні види скрабів. Їх можна приготувати з цукру, оливкової олії, кави, меду або ефірної олії.

Красиві ніжки – запорука впевненості у собі / Фото unsplash

Ванночка від тріщин на п'ятах

Якщо на п’ятах з’являються мозолі та тріщини, варто раз на тиждень робити ванночку для догляду. Ця процедура пом'якшить шкіру і заспокоїть подразнення. Гарним рішенням стане лляне насіння.

Його необхідно залити окропом, а коли охолоне, опустити в нього ноги. Також п’яти можна змочити в настої трав, змішавши по дві столові ложки ромашки, і насіння льону. Обдавши їх окропом і охолодивши, замочіть ноги в суміші на 15 хвилин.

Краса ніг / Фото unsplash

Зволожуючі креми

Зволожуючі креми також повинні бути обов’язково включені в догляд за стопами і п'ятами. Інгредієнти, що містяться в них, живлять шкіру, утримують в ній воду і заспокоюють подразнення.

До складу таких кремів в першу чергу повинна входити речовина, яка зволожує шкіру та має пом'якшувальну і відлущувальну дію. Інші інгредієнти, на які слід звернути увагу – це вітаміни А та Е, алантоїн, гліцерин, алоє вера та екстракт зеленого огірка. Слід пам'ятати, що таким кремом необхідно зволожувати ноги щодня, а краще на ніч.