Якщо ваше деко придатне до використання, але має багато плям, скористайтеся цим методом чищення. Усі засоби можна знайти ледь не в кожного вдома.

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Як відчистити деко до блиску

Що вам знадобиться:

харчова сода;

перекис водню;

розпилювач;

губка для миття посуду;

дротяна губка.

Рясно посипте содою деко. Зосередьтеся на будь-яких ділянках з видимими плямами або брудом. Побризкайте перекисом водню, поки сода повністю не покриється.

Соду покрийте перекисом водню / Фото Real Simple

Зверху насипте ще харчової соди та знову збризніть перекисом водню. Залиште суміш настоятися принаймні 4 години і до ночі. Однак не залишайте суміш надто довго, оскільки перекис водню та харчова сода можуть ще більше окислити деко.

Ретельно витріть деко губкою, а потім помийте водою. Стійкі плями відполіруйте тонкою дротяною губкою. Переконайтеся, що сталева вата, яку ви використовуєте, не надто абразивна. Не шліфуйте надто сильно, бо зіпсуєте метал.

Тепер ретельно помийте деко. Якщо ви хочете запобігти появі плям у майбутньому, стеліть на деко алюмінієву фольгу або пергамент.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.