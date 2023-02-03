На щастя, почистити чайник від нальоту легко. Все, що вам потрібно, це кілька засобів, які є у кожному домі.

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Як очистити електричний чайник

Що вам знадобиться:

дистильований білий оцет;

харчова сода;

знежирювальний засіб для миття посуду;

м'яка губка або щітка з м'якою щетиною;

серветка з мікрофібри.

Крок 1. Внутрішня частина. Наповніть чайник розчином, що складається з 50 відсотків води та 50 відсотків дистильованого білого оцту. Увімкніть, доведіть розчин до повного кипіння, а потім вимкніть. Залиште постояти принаймні 20 хвилин, а потім вилийте.

Крок 2. Водяний фільтр. Від'єднайте чайник від мережі. Якщо ваша модель має водяний фільтр, зніміть його. Очистьте або замініть фільтр, дотримуючись інструкцій виробника. Більшість фільтрів можна очистити, замочивши в розчині оцту та води 1:1. Потім промийте фільтр гарячою водою з мийним засобом.

Крок 3. Мінеральні відкладення. Щоб очистити їх, використовуйте щітку з м'якою щетиною або губку. Змочуйте у чистому дистильованому оцті.

Крок 4. Зовнішня частина. Миючи зовнішню частину чайника, ніколи не занурюйте його у воду. Це пошкодить нагрівальний елемент. Змішайте трохи теплої води та кілька крапель засобу для миття посуду. Змочіть губку в мильному розчині та протріть зовнішню поверхню. Якщо плями стійкі, занурте вологу губку у суху харчову соду та потріть.

Крок 5. Завершальні штрихи. Протріть чайник зовні тканиною з мікрофібри. Наповніть його водою та ввімкніть, щоб закипів. Вилийте воду. Цей цикл промивання очистить чайник від залишків оцту та сипучих мінералів.

Як часто мити чайник

Усе залежить від того, як часто ви ним користуєтеся. Після кожного використання або в кінці дня зливайте воду, що залишилася. Протирайте зовнішню поверхню щотижня або щоразу, коли з'являються бризки.

Якщо ви користуєтеся чайником щодня, його слід ретельно очищати принаймні сезонно. Ті, хто живуть в районі з жорсткою водою, мають очищати внутрішню частину 1 раз на місяць.

Не забувайте чистити або змінювати фільтр, якщо він є. Терміни зазвичай вказує виробник.