К счастью, в этом году нет блекаутов, так что нам не приходится выходить на улицу с фонарем в темное время суток. И даже несмотря на это, зимой может произойти отключение световой линии, а в таком случае перестают освещаться фонари и светофор.

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Однако основные правила безопасности касаются не только случаев в городах. Довольно часто в поселках наблюдается отсутствие освещения, поэтому нужно знать, как уберечь себя от плохих последствий на дорогах или обочинах.

Правила безопасности в темное время суток

Зимой выбирайте светлую одежду. Особенно это касается дней с отключением света. Купите для себя фликеры – это светлоотбивающие элементы. Если у вас есть домашние питомцы – прикрепите фликер на нашильник.

В темное время суток темная одежда без фликеров заметна в 10 метрах, светлая одежда – в 40 метрах, а светлая одежда с фликерами – в 150 метрах.



Дополняйте одежду световозвращателями / Фото LetsBike

Всегда носите с собой заряженный фонарик и телефон. Обязательно переходите дорогу только по пешеходным переходам и по возможности – вместе с группой людей.

Будьте сострадательны к пожилым людям, родителям с колясками или людям с инвалидностью, поэтому помогите им перейти дорогу.

Какие фликеры выбрать и куда крепить

Выбирайте фликеры размером от 15 см2 белого или лимонно-желтого цвета, ведь они наиболее заметны.

Прилепите фликеры на уровне глаз водителя – на рюкзак, сумку шапку, одежду. Также их можно прикреплять на подвижные части тела: предплечье, запястье, лодыжки и т.д. Сочетайте в своем образе съемные и несъемные световозвращающие элементы.

Что нужно делать и как выглядеть в темное время суток: смотрите видео онлайн