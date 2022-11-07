Лікарі рекомендують при появі таких симптомів перевірити організм на вміст вітаміну B12. Чим ще небезпечний дефіцит та у яких продуктах варто шукати вітамін, читайте далі.

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Чим небезпечний дефіцит вітаміну B12

Вітамін B12 відповідає за продукцію клітин ДНК та еритроцитів, які, своєю чергою, необхідні для транспортування кисню по тілу. Брак еритроцитів призводить до анемії.

Першою у списку симптомів дефіциту вітаміну В12 буде втома. Слідом за нею розвиваються неврологічні проблеми: дратівливість, депресія, зміни у мисленні, почуттях і поведінці, зниження розумових здібностей. Наступний і вже досить критичний стан включає галюцинації і марення, тобто людина може бачити, чути, нюхати чи смакувати те, чого не існує.



Додайте у раціон вітамін В12 / Фото Pexels

Лікарі Самія Сабін і Сюзанна Холройд опублікували у медичному виданні історію пацієнтів з психозом, спричиненим дефіцитом B12. Медики зазначають, що з добавками вітаміну стан хворих покращився протягом 2 місяців.

У двох звітах про випадки обговорюються персекуторні марення та слухові галюцинації у пацієнтів із захворюванням шийного відділу хребців, що, очевидно, ввело в оману лікарів, які спочатку не досліджували можливість дефіциту вітаміну B12. З добавками вітаміну психоз покращився за два місяці, а також було часткове покращення неврологічних функцій,

– повідомляють медики.

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На початкових етапах симптоми можна ліквідувати за допомогою правильного раціону: шукайте вітамін у продуктах тваринного походження, зокрема м'ясі, рибі та сирі. Додати у раціон також слід збагачені зернові та дріжджові продукти. При появі серйозніших наслідків дефіцит доведеться ліквідовувати за допомогою ін'єкцій.