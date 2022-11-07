Врачи рекомендуют при появлении таких симптомов проверить организм на содержание витамина B12. Чем еще опасен дефицит и в каких продуктах следует искать витамин, читайте дальше.

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Чем опасен дефицит витамина B12

Витамин B12 отвечает за продукцию клеток ДНК и эритроцитов, которые в свою очередь необходимы для транспортировки кислорода по телу. Нехватка эритроцитов приводит к анемии.

Первым в списке симптомов дефицита витамина В12 будет усталость. Следом за ней развиваются неврологические проблемы: раздражительность, депрессия, изменения в мышлении, чувствах и поведении, снижение умственных способностей. Следующее и уже достаточно критическое состояние включает галлюцинации и бред, то есть человек может видеть, слышать, нюхать или смаковать то, чего не существует.



Добавьте в рацион витамин В12 / Фото Pexels

Врачи Самия Сабин и Сюзанна Холройд опубликовали в медицинском издании историю пациентов с психозом, вызванным дефицитом B12. Медики отмечают, что с добавками витамина состояние больных улучшилось в течение 2 месяцев.

В двух отчетах о случаях обсуждаются персекуторные бред и слуховые галлюцинации у пациентов с заболеванием шейного отдела позвонков, что, очевидно, ввело в заблуждение врачей, которые сначала не исследовали возможность дефицита витамина B12. С добавками витамина психоз улучшился за два месяца, а также было частичное улучшение неврологических функций,

– сообщают медики.

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На начальных этапах симптомы можно устранить с помощью правильного рациона: ищите витамин в продуктах животного происхождения, в том числе мясе, рыбе и сыре. Добавить в рацион также следует обогащенные зерновые и дрожжевые продукты. При появлении более серьезных последствий дефицит придется ликвидировать с помощью инъекций.