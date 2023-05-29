При тепловій обробці фрукт не надто втрачає свою харчову цінність, тож потішить низкою переваг. Якими саме, розповідає 24 канал.

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Чому треба їсти печені яблука

Під час запікання у яблуках зберігають чи не усі корисні речовини: вітаміни груп A, В, С, Е, Н, РР, які є й у свіжих. А ще ви знайдете залізо, калій, кальцій та магній, а також фосфор, мідь, нікель тощо.

Окрім поживних речовин, організм може відчути такі 11 переваг цих запечених фруктів:

вони м'якші, тож їх можна вживати людям із виразкою шлунка чи проблемами зі зубами;

сприяють роботі шлунково-кишкового тракту, тож підійдуть людям з дисбактеріозом;

пектин, який утворюється при запіканні, добре виводить зайвий холестерин;

варто їсти під час схуднення (без цукру, меду чи інших добавок), ввівши у меню як корисний десерт;

сприяють ефективному відновленню складу крові й лімфи;

допомагають поліпшити колір обличчя та повернути шкірі молодість завдяки мінералам і вітамінам;

зміцнюють імунітет, захищаючи організм від захворювань;

варто вживати при холециститі та інших запальних процесах у тілі;

очищають організм від шлаків і токсинів;

знижують ризик виникнення інфарктів і інсультів;

нормалізують роботу печінки та нирок.



Запечені яблука надзвичайно корисні / Фото Pexels

Як запекти яблука

Щоб їх приготувати, просто вимийте цілі плоди, видаліть з них серцевину, покладіть на деко і поставте в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів. Можна приготувати яблука в мікрохвильовці, та це буде трохи довше і займе 20 хвилин,

– розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Яка денна норма

Все потрібно їсти в міру. Кількість запечених яблук, яку можна їсти, залежить від віку. Так, дорослим не варто їсти більш як 3 невеликі штуки на добу, дітям від 5 до 10 років – 1 штуку на 2 дні, а дітям від 2 до 5 років – половинку раз на кілька днів.