Пост и питание: нутрициолог рассказала, как не навредить организму
Пост – это полезная практика, если подойти к ней с умом. Чем заменить базовые продукты и вообще, что есть в пост, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества? На эти вопросы ответила нутрициолог Ольга Дорош.
Источник:инстаграм Ольга Дорош
40 дней без мяса, в частности без колбасы, сосисок и других обработанных продуктов – это хорошая возможность оздоровить свой рацион. Впрочем, чтобы пост был полезным для вашего организма, недостаточно отказаться от продуктов. Этот отказ должен быть обдуманным, а запрещенные продукты – заменены растительными аналогами.
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Если вы отказались только от мясных продуктов – проблем не возникнет. Если отказались от яиц, молочки, рыбы, нужно продумать рацион на ближайшее время.
Кому надо планировать меню для поста
- детям
- беременным и женщинам на ГВ
- спортсменам ⠀
- людям с травмами, проблемами ЖКТ
- тем, кто недавно перенес операцию
- людям с ПХП и дефицитом веса.
Что есть в пост, чтобы был сбалансированный рацион
Едим по методу тарелки, где:
- половина тарелки: овощи, зелень, фрукты, ягоды, грибы, стручковая фасоль, спаржа, зеленый горошек;
- 25% тарелки – сложные углеводы в виде цельных круп, цельнозернового хлеба и макарон, картофеля, батата.
Рекомендуемые цельные крупы: ⠀
- цельнозерновой или плющеная овсянка, ⠀
- бурый или дикий рис,
- перловка,
- булгур,
- пшено, ⠀
- ячмень, ⠀
- киноа,
- амарант. ⠀
- 25% тарелки – белки: бобовые, тофу, рыба, морепродукты.
Бобовые – это не только фасоль и горох, но и:
- чечевица,
- нут и хумус, ⠀
- маш.
Как выйти из посту
Едим по принципу тарелки и постепенно, в небольших количествах вводим яйца, молочку, мясо. Важно не переедать!
Есть ли что-то плохое в посте
К сожалению, часто во время поста в рационе появляется много таких продуктов, как: ⠀
- хлеб и хлебобулочные изделия (рафинированная мука в составе и спред / маргарин приводят к дефициту витаминов группы В, пищевых волокон, трансжиров);
- сладости (избыток сахара приводит к повышению уровня глюкозы, холестерина и набору лишних килограммов);
- соусы (избыток соли, консервантов может стать причиной гипертонии);⠀
- зажарка лук + морковь + масло подсолнечника провоцируют передозировки омега-6, что в свою очередь становится причиной воспалительных процессов и сбоя липидного обмена;
- супы с низкой нутритивной ценностью, из-за чего в рационе добавляется еще больше хлеба, чтобы наесться.
Поэтому едим во время поста по методу тарелки, а также:
- Осторожно с хлебом и сладким.
- Минимум жареной пищи.
- Убрать зажарки.
- Добавить больше корнеплодов, овощей, зелени, ягод, круп и бобовых.
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