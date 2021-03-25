Пост – это полезная практика, если подойти к ней с умом. Чем заменить базовые продукты и вообще, что есть в пост, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества? На эти вопросы ответила нутрициолог Ольга Дорош.

40 дней без мяса, в частности без колбасы, сосисок и других обработанных продуктов – это хорошая возможность оздоровить свой рацион. Впрочем, чтобы пост был полезным для вашего организма, недостаточно отказаться от продуктов. Этот отказ должен быть обдуманным, а запрещенные продукты – заменены растительными аналогами.

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Если вы отказались только от мясных продуктов – проблем не возникнет. Если отказались от яиц, молочки, рыбы, нужно продумать рацион на ближайшее время.

Кому надо планировать меню для поста

детям⁣⁣

беременным и женщинам на ГВ⁣⁣

спортсменам⁣⁣ ⠀

людям с травмами, проблемами ЖКТ

тем, кто недавно перенес операцию

людям с ПХП и дефицитом веса.

Что есть в пост, чтобы был сбалансированный рацион

Едим по методу тарелки, где: ⁣

половина тарелки: овощи, зелень, фрукты, ягоды, грибы, стручковая фасоль, спаржа, зеленый горошек; 25% тарелки – сложные углеводы в виде цельных круп, цельнозернового хлеба и макарон, картофеля, батата.

Рекомендуемые цельные крупы: ⁣⁣⠀

цельнозерновой или плющеная овсянка, ⁣⁣ ⠀

бурый или дикий рис⁣,

перловка⁣⁣,

булгур⁣⁣,

пшено, ⁣⁣⠀

ячмень⁣⁣, ⠀

киноа⁣⁣,

амарант.⁣⁣ ⠀

25% тарелки – белки: бобовые, тофу, рыба, морепродукты⁣⁣.

Бобовые – это не только фасоль и горох, но и:

чечевица,

нут и хумус, ⁣⁣ ⠀

маш⁣⁣.

Как выйти из посту⁣⁣

Едим по принципу тарелки и постепенно, в небольших количествах вводим яйца, молочку, мясо. Важно не переедать!

Есть ли что-то плохое в посте

К сожалению, часто во время поста в рационе появляется много таких продуктов, как: ⁣⁣⠀

хлеб и хлебобулочные изделия (рафинированная мука в составе и спред / маргарин приводят к дефициту витаминов группы В, пищевых волокон, трансжиров)⁣⁣;

сладости (избыток сахара приводит к повышению уровня глюкозы, холестерина и набору лишних килограммов);

соусы (избыток соли, консервантов может стать причиной гипертонии);⠀

зажарка лук + морковь + масло подсолнечника провоцируют передозировки омега-6, что в свою очередь становится причиной воспалительных процессов и сбоя липидного обмена;

супы с низкой нутритивной ценностью, из-за чего в рационе добавляется еще больше хлеба, чтобы наесться.

Поэтому едим во время поста по методу тарелки, а также: