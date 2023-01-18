Соломинки – простий, гігієнічний засіб пити напої. Вони також допомагають людям з інвалідністю безпечно вживати рідину. Але чи варто пити через соломинку просто для задоволення – розповідаємо в матеріалі.

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Переваги пиття через соломинку

Це зручно

Коли ви п'єте прямо з чашки, вам потрібно нахилити її до обличчя. Це збільшує ризик розливу. Соломинка полегшує потягування напою. Ця практика особливо корисна, якщо ваш напій містить лід.

Покращує гігієну

Пити через соломинку правильно, коли напій у бляшанці. Це більш гігієнічно, ніж безпосередньо прикладати рот до банки.

Шкідливі бактерії можуть виживати на кришках алюмінієвих банок. Вони забруднюють банки під час зберігання чи транспортування.

Допомагає людям з руховими порушеннями

Пити з чашки може бути важко людям із:

руховими порушеннями;

порушенням ковтання.

Соломинка в таких випадках дуже допомагає.

Запобігає фарбуванню передніх зубів

Такі напої, як газована вода, чай і кава, можуть змінити колір зубів. Використання соломинки зменшує контакт між цими напоями та передніми зубами. Щоб скористатися цією перевагою, помістіть соломинку повз передні зуби.

Використання соломинок має як переваги, так і недоліки / Фото Pexels

Недоліки пиття через соломинку

Викликає здуття живота і надлишок газів

Коли ви кладете соломинку в напій, вона захоплює трохи повітря. Повітря потрапляє до травного тракту, викликаючи підвищене газоутворення та здуття живота.

З цієї причини часто рекомендують уникати соломинок, щоб зменшити надлишок газів.

Забарвлює задні зуби

Напій все одно торкатиметься задніх зубів, що призведе до зміни кольору в цій зоні. Крім того, ваші передні зуби теж можуть забруднитися, якщо ви покладете соломинку неправильно.

Викликає появу зморщок

Під час використання соломинки вам потрібно стиснути губи. З часом це може призвести до появи зморшок навколо рота.

Висновок

Якщо у вас порушення моторики чи ковтання, соломинки можуть допомогти вам безпечно пити напої. В інших випадках – корисніше відмовитися від них.

Якщо вам доводиться пити через соломинку, подумайте про використання багаторазової, щоб зменшити кількість пластикових відходів. Виробництво та утилізація пластикових соломинок сприяє забрудненню навколишнього середовища.