Ви могли й не підозрювати, та коли ви сидите під час перегляду фільму чи під час восьмигодинного робочого дня, це негативно впливає на ваше здоров'я. Якщо ви сидітимете надто довго, ви можете навіть нашкодити своєму серцю.

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Чим шкодить сидіння

Під час нещодавнього дослідження вчені помітили різницю у здоров'ї серця між людьми з двох схожих груп. В одній з них люди більшу частину дня проводили сидячи, а інші тим часом мали більш рухливу роботу. І хоча в усьому іншому раціон та спосіб життя у обох груп були досить схожі, ті, хто більше сиділи, мали вдвічі більші шанси отримати серцеві захворювання.

Окрім того, виявляється, часте сидіння може підвищити ймовірність смерті з будь-якої причини. І тут навіть неважливо, чи займаєтеся ви спортом, чи ні. Втім, це не значить, що варто відмовитися від тренувань, адже це може скоротити життя навіть сильніше.



Тривале сидіння може спричинити набір ваги / Фото Pexels

Довге сидіння в одній позі може навіть спричинити розвиток деменції. Також ви більш ймовірно захворієте на інсульт, діабет. Ця звичка може призвести й до підвищеного рівня холестерину та високого кров'яного тиску.

Звичайний рух протягом дня може дати навіть більше користі вашому здоров'ю, ніж короткотривалі інтенсивні фізичні вправи. Навіть якщо ви тренуєтеся 7 годин на тиждень, що набагато більше за рекомендовану норму (2 – 3 години), ви не зможете усунути наслідки семигодинного сидіння.

Про наступний негативний наслідок тривалого сидіння на одному місці здогадатися нескладно: якщо ви годинами дивитеся телевізор, фільми і просто сидите, ви можете набрати зайву вагу.

Призведе постійне сидіння і до підвищеної тривожності. Якщо ви проводите час не тільки сидячи, але й наодинці, це може порушити ваш сон та змусити вас хвилюватися.