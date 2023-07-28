Вы могли и не подозревать, но когда вы сидите во время просмотра фильма или во время восьмичасового рабочего дня, это негативно влияет на ваше здоровье. Если вы сидите слишком долго, вы можете даже навредить своему сердцу.

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Чем вредит сидение

Во время недавнего исследования ученые заметили разницу в здоровье сердца между людьми из двух схожих групп. В одной из них люди большую часть дня проводили сидя, а другие в это время имели более подвижную работу. И хотя во всем остальном рацион и образ жизни у обеих групп были достаточно похожи, те, кто больше сидели, имели вдвое большие шансы получить сердечные заболевания.

Кроме того, оказывается, частое сидение может повысить вероятность смерти по какой-либо причине. И тут даже неважно, занимаетесь ли вы спортом или нет. Впрочем, это не значит, что стоит отказаться от тренировок, ведь это может снизить жизнь даже сильнее.



Продолжительное сиденье может привести к набору веса / Фото Pexels

Длинное сиденье в одной позе может даже вызвать развитие деменции. Также вы более вероятно заболеете инсультом, диабетом. Эта привычка может привести к повышенному уровню холестерина и высокому кровяному давлению.

Обычное движение в течение дня может принести даже больше пользы вашему здоровью, чем кратковременные интенсивные физические упражнения. Даже если вы тренируетесь 7 часов в неделю, что гораздо больше рекомендованной нормы (2 – 3 часа), вы не сможете устранить последствия семичасового сиденья.

О следующем негативном результате длительного сиденья на одном месте догадаться несложно: если вы часами смотрите телевизор, фильмы и просто сидите, вы можете набрать лишний вес.

Приведет постоянное сиденье и к повышенной тревожности. Если вы проводите время не только сидя, но и наедине, это может нарушить ваш сон и заставить вас беспокоиться.