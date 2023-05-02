Зокрема, хірург Максвелл Мальц у 1960 році заявив, що на формування звички потрібен всього 21 день. Тепер же вчені спростували це твердження.

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Популярний міф про звички спростовано

Зробили це науковці з Каліфорнійського технологічного інституту, Чиказького та Пенсільванського університетів. Для аналізу взяли дані про понад 30 тисяч людей, які за 4 роки тренувались 12 мільйонів разів, та 3 тисячі працівників лікарень, які за майже 100 змін мили руки разом 40 мільйонів разів.

Далі у хід пішли інструменти машинного навчання, щоб визначити, коли поведінка людей ставала передбачуваною. Виявилось, що різні звички формуються за різні періоди часу.



Звичка тренуватись не з'являється за 21 день / Фото Pexels

Всупереч поширеній думці про чарівну кількість днів для вироблення звички, ми виявили, що зазвичай потрібні місяці, щоб виробити звичку ходити в спортзал, і тижні, щоб виробити звичку мити руки в лікарні,

– наголошують науковці.

Щоб звикнути до стабільних тренувань, кажуть вчені, треба близько 6 місяців. Такі результати дослідження є важливими, адже спростовують не лише старі міфи, а й показують ефективність штучного інтелекту для аналізу людей. Очікується, що з часом нейромережі допоможуть ще краще розуміти мотивацію вчинків людини та механізми ухвалення рішень.