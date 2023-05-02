З дискримінацією на робочому місці зіштовхувалась більшість людей у різних галузях та сферах життя. У 2020 році компанія Glassdoor повідомила, що 61% працівників у США зазнали або стали свідками дискримінації за ознаками раси, віку, статі чи ЛГБТК-ідентичності на роботі. Розповідаємо, які це може мати наслідки.

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Наслідки дискримінації на роботі

Окрім звичайного стресу чи тривоги внаслідок самого робочого процесу, працівники можуть ставати жертвами дискримінації. Згідно з новим дослідженням, такі люди зіштовхуються з підвищеним ризиком гіпертонії.

Науковці з Каліфорнійського університету проаналізували дані 1246 дорослих американців, які мали різні освіту та роботу. Усі вони на початку дослідження (протягом 2004 – 2006 років) не мали високого кров'яного тиску. Більшість не курила, вживала алкоголь у помірних кількостях, займалась спортом та вела відносно здоровий спосіб життя.

Аби визначити, чи зіштовхувались учасники з дискримінацією у робочому середовищі, вчені розпитували їх про це, ставлячи такі запитання: що вони відчували на роботі; чи поводились з ними несправедливо; чи правильно розподілялись робочі обов'язки; як часто у спілкуванні були присутні сексистські, расові чи етнічні жарти та образи.



Дискримінації не місце на роботі / Фото Pexels

Дослідники для себе визначили поняття дискримінація – це несправедливі умови чи погане ставлення на роботі через особисті характеристики, зокрема раси, статі чи віку.

Виявилось, що через це у 319 учасників експерименту за вісім років спостережень розвинувся високий кров'яний тиск. Люди, які зіштовхувались з дискримінацією час від часу, на 22% частіше повідомляли про гіпертонію, ніж ті, хто з нею не стикався. Ті, хто часто страждав від несправедливості, на 54% частіше мали високий кров'яний тиск.

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Експерти наголошують, що нове дослідження не лише відкриває вікно в те, як ставлення на роботі може вплинути на наше здоров'я, але й проливає світло на зміни, які можуть знадобитися деяким компаніям, щоб забезпечити пріоритетність загального добробуту працівників.

Ми ж нагадаємо, що підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень.