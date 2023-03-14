Це завдання – не з простих. Але якщо приділити трохи уваги, то можна уникнути найпоширеніших помилок.

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5 помилок в облаштуванні спальні

Ліжко

Одна з головних порад експерта – розміщувати його так, щоб природне світло не було заблоковане. Найкраще розташувати ліжко під кутом 90° до вікна.

Світильники

Освітлення повинно бути м'яким, теплим і багаторівневим. Світильники, які низько висять, зіпсують вигляд вашої спальні. Найкраще обирати точкові світильники чи високі абажури – ці варіанти зроблять кімнату стильною.



Уникайте помилок при облаштуванні спальної кімнати / Фото Pexels

Меблі

Запхати у спальню усі можливі меблі – стіл, шафи, ліжко, комоди – дуже погана ідея. Ви відчуватимете дискомфорт, а ще це зіпсує увесь дизайн. Якщо ж зіштовхнулись з проблемою відсутності місця для зберігання, то не забувайте про місце під ліжком, яке можна облаштувати за допомогою спеціальних контейнерів.

Прохід

Це доволі дотичне до попереднього пункту. Якщо багато меблів, то може бути заблокований прохід. Проте він має бути вільним, адже це позитивно впливатиме на ваш настрій. Доступ до ліжка теж повинен бути комфортним і без зайвих перешкод.

Килим

Якщо ви вирішили його прибрати, то дарма. Килими доречні у більшості кімнат, адже можуть додати колір, візерунок та текстуру, обґрунтувати планування. Найпоширеніша помилка – маленький розмір або повне непоєднання з кімнатою. Намагайтеся обрати килим, який доповнить розмір і кольористику кімнати.