На сніданок – тости, на обід – бутерброди, на вечерю – булочки. Пшеничний хліб є основною їжею для багатьох людей. Однак багато хліба виробляють з очищеної пшениці, яка була позбавлена ​​більшості клітковини та поживних речовин. Розповідаємо про три продукти, якими можна замінити білий хліб.

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Чим замінити хліб у раціоні

Яйце

Яйця є одним з найбільш насичених поживними речовинами продуктів. Їх можна використовувати в багатьох стравах як багату білком альтернативу хліба.

У гамбургери замість булочки можна покласти, наприклад, яєчню. Збийте яйця. Додайте до них трохи солі та перцю та варіть 1 – 2 хвилини. Чудовим варіантом на сніданок також буде вівсяномлинець.

Млинець із яйця / Фото Unsplash

Баклажани

Хліб також можна замінити баклажанами. Це корисний і смачний варіант.

Ви можете розрізати баклажан на двоє. Очистьте його м'якуш. Приправте за бажанням і обсмажте на грилі або запечіть. Залиште трохи охолонути – основа для вашого бургера готова.

Є багато варіантів начинки: бекон, нут, риба, свинина, салямі, сир і трави – все це добре поєднується з баклажанами.

Батат

Відварені скибочки солодкої картоплі є чудовою та смачною альтернативою булочкам, особливо коли мова йде про гамбургери. Цей овоч дуже поживний. Він підтримує здоровий зір та вашу імунну систему.

Ви також можете використовувати його в багатьох рецептах беззернового хліба.

Батат є дуже корисним / Фото Unsplash

Кукурудзяні коржики

Кукурудзяні коржі не містять глютену, але мають високий вміст клітковини, що робить їх хорошим вибором для людей, які не вживають глютен.

Їх можна використовувати такі коржики як основу в сандвічах, бургерах, піці або просто їсти з маслом і сиром. Кукурудзяні коржі легко приготувати, тому що для них потрібні лише два інгредієнти: вода та кукурудзяне борошно.

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