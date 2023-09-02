Дуже часто люди прагнуть досягти швидкого результату у втраті ваги та забувають про те, що цей процес може нашкодити здоров'ю, якщо намагатися худнути надто швидко. Та незалежно від того, чи ви хочете покрасуватися в купальнику, піти на весілля чи поїхати у відпустку, скидати кілограми варто неспішно.

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Ходьба

Якщо ви шукаєте спосіб швидко схуднути, не докладаючи великих зусиль, тривалі прогулянки стануть чудовим варіантом. А якщо ви ходитимете маршрутом з невеликим нахилом угору, ви зможете спалювати на 15% калорій більше.

Та що крутіший підйом, то швидше ви будете худнути, адже ви напружуєте чимало м'язів. Окрім того, забудьте про те, що повільні вправи допомагають худнути – спробуйте зробити свої тренування якомога більш енергійними та інтенсивними, і це точно пришвидшить втрату кілограмів.



Ходьба корисна для схуднення / Фото Pexels​

Виконуйте комплексні вправи

Найкращими вправами для схуднення все ще залишаються ті, які залучають водночас кілька суглобів. Спробуйте ті тренування, в яких є багато рухів нижньою частиною тіла. Такі вправи залучають три найбільші групи м'язів тіла: підколінні сухожилля, сідничні м'язи та квадрицепси.

Якщо ви займатиметеся інтенсивно, це спричинить невеликі розриви м'язових волокон – у такому випадку ви відчуєте ефект, схожий на опік, і організму потрібно буде використати дуже багато енергії, щоб відновити розриви.

Їжте яйця на сніданок

Для підтримання здорової ваги вам варто додати до свого раціону більше білка, адже це допоможе стримати апетити пізніше та вжити менше шкідливої їжі. Переконайтеся, що ви вчасно снідаєте, адже дослідження показали, що люди, які не пропускали сніданок, худнули набагато швидше та простіше.

Висипайтеся

Виявляється, навіть 6 – 8 годин спокійного нічного сну допомагають вам швидше скидати вагу. Переконайтеся, що під час нічного відпочинку вас не відволікають сторонні звуки, світло чи запахи.

Крім того, постійне збільшення тривалості сну, навіть лише на 30 хвилин на ніч, і дотримання регулярного часу лягання та пробудження може підвищити вашу пильність і допомогти підготуватися до тренування,

– поділився Чері Мах, експерт зі сну.

Покращіть свою гнучкість

Дуже часто під час схуднення люди приділяють чимало уваги силовим тренуванням і прагнуть сформувати міцні м'язи, проте не варто забувати й про розтяжки, які потрібно робити після кожного заняття спортом.

Спробуйте дати собі час охолонути після інтенсивних вправ та робити розтяжки, утримуючи кожну позу 20 – 30 секунд, і це точно дасть позитивний результат.