Люди, которые промывают рис, объясняют это тем, что так крупа становится менее липкой или тем, что это помогает убить бактерии. Во многих домах этот ритуал совершают по привычке или традиции, однако, как оказалось, он совсем необязателен.

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Нужно ли промывать рис

Эксперты по кулинарии утверждают, что промывание риса перед его приготовлением может уменьшить количество крахмала в зернах, что сделает крупу менее липкой и клейкой. Во время его промывки можно заметить, что вода в кастрюле окрашивается в белый.

Поэтому повара убеждены, что для некоторых блюд, где нужно обособленное зерно, рис нужно мыть, а для других – например, ризотто, паэльи или рисовых пудингов – этого делать не нужно.

Впрочем, недавно ученые провели исследование, чтобы выяснить, есть ли у этой традиции научная основа. Для эксперимента они использовали три сорта риса: клейкий, среднезернистый и жасминовый. Каждый из них готовили тремя разными способами: не промывая, с трехкратной промывкой и промывая 10 раз.

В конце концов оказалось, что липкость риса связана не с поверхностным крахмалом, а с амилопектином, который вымывается из зерна непосредственно во время варки. Итак, липкость крупы зависит не от мытья, а от сорта риса.



Липкость риса зависит от его сорта / Фото Pexels

Но это не значит, что промывать рис не нужно. Раньше это делали для того, чтобы вымыть пыль, мелкие камешки или насекомых, которые могли попасть в зерна во время сбора урожая. В некоторых регионах рис и сейчас проходит не слишком тщательную обработку, поэтому промывка перед приготовлением необходима.

Кроме того, ученые убеждены, что из-за интенсивного использования пластика при поставке продуктов его маленькие элементы оказываются и в зерне. Поэтому мытье риса перед приготовлением поможет вымыть до 20% микропластика из продукта.

Существует еще один миф по поводу того, что рис нужно мыть, чтобы вымыть из него бактерии. Это неправда, и промывка никак не изменит содержание микробов. Впрочем, заботиться о них тоже не стоит, ведь высокая температура при варке убьет все вредные микроорганизмы.