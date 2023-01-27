Прати піжаму після кожного носіння здається безглуздям. Адже ми вдягаємо її переважно тоді, коли чисті.

Однак слід врахувати те, наскільки брудною стає піжама, навіть якщо ви в ній просто спите. Натуральні жири тіла, піт, мертві клітини шкіри, бактерії та засоби догляду за тілом можуть накопичуватися на піжамі. Якщо довго не прати її, це може спричинити проблеми зі шкірою або подразнення.

Щоб вирішити проблему раз і назавжди, найлегше звернутися до думки експертів.

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Що кажуть експерти

Частота прання піжами залежить від кількох речей. Найперше – це те, скільки ви потієте під час сну. Також важливо, наскільки піжама прилягає до шкіри та склад тканини.

Експертка Ліндсі Бойд каже, що піжаму слід прати кожні 3 – 4 рази, у деяких випадках навіть частіше.

Деякі синтетичні тканини, як-от поліестер, мають властивість поглинати піт, бактерії та жири для тіла, тому вони можуть бути більш схильні до неприємних запахів, ніж натуральні матеріали, як-от шовк,

– каже Бойд.

Одягаєте піжаму без спідньої білизни? У такому випадку експертка рекомендує прати їх після кожного носіння, щоб запобігти накопиченню бактерій. Так само потрібно робити, якщо ви ходите у піжамі цілісінький день.

Піжаму краще міняти через кожні 3 – 4 рази / Фото Unsplash

З точки зору догляду за шкірою, докторка Мона Гохара каже, що слід прати піжаму принаймні 1 раз на тиждень, щоб позбутися мертвих клітин шкіри, жиру та поту.

Якщо їх залишити, вони справді можуть викликати подразнення шкіри,

– каже Гораха.

Якщо ви хочете прати піжаму рідше, то одягайте її на чисте тіло, одразу після душу. Але як тільки піжама починає неприємно пахнути, одразу несіть її до прання.

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