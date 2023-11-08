За традиційними звичаями китайців ліжко є чи не головним предметом меблів у вашому домі, тож і до його розташування у квартирі потрібно поставитися серйозно. Про кілька основних принципів фен-шуй розповіла експертка Анджі Чо.

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Чому розташування ліжка важливе

Якщо ви хочете забезпечити собі міцний сон, ви, ймовірно, спробували вже незліченну кількість способів. Та перемістити ліжко – це один з найпростіших, і він може бути досить дієвим. За словами експертки з фен-шуй Анджі Чо, правильно поставлене ліжко може покращити сон, підвищити рівень енергії, зменшити стрес та навіть зміцнити здоров'я.

Принцип командного положення

Для підтримання хорошого фен-шуй вам потрібно поставити своє ліжко у спальні так, щоб під час лежання на ньому ви могли бачити двері у спальню, водночас не перебуваючи на одній лінії з ними.

Хорошим правилом для спальні буде поставити ліжко по діагоналі від дверей. Та через розмір вашої спальні та ліжка це може бути просто неможливим. Втім, ще не все втрачено – ви можете поставити дзеркало біля ліжка так, щоб у його відображенні ви все ще бачили двері.



Ліжко не має бути прямо навпроти дверей / Фото Pexels

Зв'язок ліжка та дверей

Намагайтеся поставити своє ліжко так, щоб двері не відкривалися прямо на нього. Також уникайте такої позиції, у якій ваші ноги дивляться прямо на двері – часто це називають "положенням у труні".

Узголів'я ліжка має бути біля стіни

Одне з головних правил фен-шуй – переконайтеся, що узголів'я ліжка надійно прилягає до стіни, адже вам завжди потрібна опора позаду. За можливості намагайтеся зробити так, щоб за узголів'ям не було вікон.

Переконайтеся, що маєте простір

Для дорослих людей найкраща позиція ліжка така, щоб з обох його боків був простір, тож не варто ставити його одним боком впритул до стіни. Якщо це неможливо, спробуйте залишити між ліжком і стіною хоча би з десяток сантиметрів. Також ви можете розмістити на цій стіні дзеркало, і це візуально розширить кімнату.