Виявляється, безсоння може з'явитися не тільки через проблеми зі здоров'ям, але й через менструацію. Тож якщо кожного місяця ви відчуваєте, що ваш сон погіршується, саме це може бути причиною.
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Як менструація впливає на сон
Науковці з'ясували, що безсоння перед місячними може бути спричинене підвищенням рівня прогестерону в другій половині циклу. Натомість на початку циклу рівень естрогену та прогестерону падає, і деякі жінки можуть відчути безсоння і в цей період.
Також було виявлено, що жінки, які мали більш серйозні передменструальні симптоми (ПМС), мали безсоння або денну сонливість. Наука, яка оцінює більш об’єктивні показники, залежить від популяції,
– пояснила докторка Мередіт Бродерік.
Безсоння може загостритися через гормональні зміни / Фото Pexels
Дослідження показали, що проблеми зі сном під час менструації відчувають від 25 до 33% опитаних жінок. Окрім того, 7 з 10 жінок, які мають передменструальний дисфоричний розлад, мають безсоння перед початком місячних.
Допомогти побороти цю проблему може медикаментозне лікування ПМС; також спробуйте знизити біль та дискомфорт – це позитивно вплине на ваш графік сну.
Якщо ви сумніваєтеся, запишіться на прийом до сертифікованого фахівця зі сну, якщо проблема зі сном заважає якості вашого життя або роботі вдень, – додала лікарка Бродерік.
Нагадала експертка й про те, що за аномальних симптомів або нерегулярного менструального циклу вам варто обов'язково відвідати гінеколога.